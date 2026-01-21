Если не знаете, что посмотреть: 10 фильмов на Netflix, которые стоит увидеть
Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов в Украине, среди которых "Срыв", "Люди, которых мы встречаем в отпуске" и "Последнее приключение. Очень странные дела 5: За кадром".
Вечером после работы в эти сложные для всех дни хочется отдохнуть и перезагрузиться. Идеальным вариантом для такого вечера будет просмотр фильма.
Стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг фильмов, которые сейчас самые популярные в Украине. В списке есть фильмы разных жанров, поэтому каждый сможет найти то, что понравится.
Какие фильмы на Netflix сейчас смотрят украинцы?
"Срыв"
Новый американский боевик-триллер сейчас в топе. События происходят в Майами, где полицейские находят тайник с миллионами наличных. Известие о конфискации вызывает недоверие и подозрения, и теперь перед ними стоит задача выяснить, кому же на самом деле можно доверять.
"Люди, которых мы встречаем в отпуске"
Это экранизация одноименной романтической комедии Эмили Генри, которая уже произвела фурор в сети. Главные герои – совершенно разные, но одновременно являются лучшими друзьями. Они живут далеко друг от друга, но уже десять лет придерживаются традиции – одну неделю летних каникул проводят вместе.
"Последнее приключение. Дивные чудеса 5: За кадром"
Документальный фильм о создании финального сезона "Очень странных чудес". В ленте показан процесс создания последних эпизодов.
Также сейчас смотрят такие фильмы:
- "Стражи Рождества";
- "Поезд к Рождеству";
- "Ножи наголо: Проснись, покойник";
- "Кейпоп-охотники на демонов";
- "Родительское собрание";
- "Гринч";
- "Антарктида".
