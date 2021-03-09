На стриминговий платформе Apple + презентовали долгожданный документальный фильм "Билли Айлиш Мир немного размыт". Ленту уже пересмотрела певица Джамала, которая нашла много общего с юной американкой.

"Билли Айлиш: Мир немного размыт": коротко о фильме

Премьера документального фильма "Билли Айлиш Мир немного размыт" состоялась 26 февраля. Лента позволила сторонникам артистки больше узнать о ее буднях, творчестве и переживаниях. Съемочная группа Apple+ побывала не только в доме родителей Билли Айлиш, но и отправилась с ней в тур и была в моменты ее душевных переживаний.

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Особое внимание авторы проекту уделили семейным связям. Билли Айлиш очень близка со своим братом Финниасом О'Коннелом, который имеет свою группу. Вместе с родственником талантливая артистка и пишет авторские треки.

Обзор фильма от Джамалы

Одной из первых документальную ленту от Apple+ пересмотрела певица Джамала, которая не сдерживала своего восторга. Артистка решила не скрывать: осталась поражена от просмотра фильма, ведь несмотря на немалые разногласия с жизнью Билли имеет немало с ним общего.

Я просто в восторге! Какая же она мне близка и насколько мы похожи! Тот случай, когда я не красила волосы в салатовый, мне не особенно близка культура эмо, и в детстве у меня не было суицидальных мыслей. Но в остальном очень много общего, – отметила Джамала.

"Билли Айлиш Мир немного размыт": смотрите трейлер

Украинка призналась, что после просмотра фильма вспомнила свое детство и в чем его творческий путь был похожим на Билли Айлиш: маленький дом с родителями-музыкантами, домашние посиделки с музыкой, и сестра, которая направляла Джамалу.

"Момент, когда Билли сказала: "Наша семья – это одна большая песня", мне так знаком... Вместо старшего брата-саундродюсера у меня сестра, с которой мы, к сожалению, не писали альбом в комнате, но очень много вместе пели, слушали, сражались за наш старенький магнитофон и, собственно, вместе закончили консерваторию. Она всегда направляла и помогала мне во многих делах, в том числе с моим импульсивным характером", – вспомнила украинка.

Фильм "Билли Айлиш: Мир немного размыт" поднял немало важных тем, которые близки творческим людям, в частности, артистам. Их решила прокомментировать и Джамала.

О написании песен

"Эпизод "Разговор на кухне о том, что стоит писать более доступную музыку, которая будет близка людям" – это вообще шок, будто камеру поставили у меня дома. Бесконечные споры с родителями и сестрой, нужно постараться не изменять себе, но быть доступной. В самое сердце!" – отметила Джамала.

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Такая вся мамина-папина

Родители в жизни Билли Айлиш стали настоящей поддержкой на пути к славе. И когда артистка уже получила первую известность, вместе с ней отправились в турне. Джамала рассказала, что у нее такого не было в семье, однако именно маме и папе она показывает свои новые композиции, чтобы получить положительные или не очень положительные отзывы.

"Да, мои родители не ездили со мной в туры, но не найти более верных слушателей, критиков и помощников. Бесконечно переживают за ход всех событий с клипами, песнями, концертами. И в тот момент, когда им утверждали, что путь музыки или шоу-бизнеса грязный, там не выжить без пьянства, допингов и постельных связей, я видела, что они верят и знают, что я смогу иначе!" – вспомнила она.

Процесс написания песен

А вот в самом написании треков Джамала в фильме увидела себя.

Моя родственная душа! Люблю писать песни, очень трудно дается копание в продакшене, долгие часы в поиске идеального, – с юмором прокомментировала Джамала.

Кумиры

У артистов тоже есть свои кумиры среди коллег, прекрасно показали в документальной ленте о Билли Айлиш. В фильме она эмоционально отреагировала на встречу с Джастином Бибером и разрыдалась на его плечи. Джамала призналась, что в ее жизни была подобная ситуация.

"История, как Билли плакала на плече у Джастина Бибера, будучи уже супер популярной. Когда вечером после победы в Стокгольме мне написал Грегори Портер, что "это было невероятно", я рыдала и прыгала от счастья! А когда узнала, что он приедет на Leopolis, примчалась на его концерт, а при встрече долго плакала на его плечи", – вспомнила Джамала.

А дальше что?