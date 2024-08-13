"Голос целого поколения": украинцы эмоционально реагируют на премьеру фильма о Назарии Яремчуке

13 августа 2024, 20:08
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Автор: Влада Пономарева

Документальная драма "Яремчук: Несравненный мир красоты" уже за первый уикенд проката успела заполонить сердца украинцев. Поклонников творчества Назария Яремчука и любителей кино эта лента не оставила равнодушными.

Фильм о жизни и творческом пути легендарного певца вышел на экраны только 8 августа, а успел уже собрать почти 2 миллиона гривен за первый уикенд. Кинокартина углубляет в историю и доводит зрителей до слез. Подробнее о реакции украинцев на ленту "Яремчук: Несравненный мир красоты" – читайте в материале Кино 24.

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Реакция украинцев на кинопремьеру о Назарии Яремчуке

Большинство граждан делится эмоциями в соцсетях. Там пользователи активно публикуют отрывки фильма, в частности те, где Яремчук исполняет песни "Стожары", "Червона рута" и "Гай, зеленый гай". В то же время пользователи отмечают количество архивного материала, который предоставила семья Назария, и восхищаются редкими кадрами певца.

@pytteel Щира рекомендація сходити в кіно️ #яремчук #назарійяремчук #фільм #українськийконтент ♬ оригінальний звук - pytteel

Украинцы активно призывают посмотреть ленту в кинотеатрах и вживую насладиться премьерой. Также зрители напоминают о музыкальном альбоме-трибьют "Re:Яремчук", куда вошли 10 перепевов на культовые композиции Яремчука в исполнении украинских артистов. Среди них – KAZKA с композицией "Коли заснули сині гори", Джамала с "Усміхнись мені", группа "Друга Ріка" с "Запроси мене у сни" и многие другие.

@ivan_naviofficial #Яремчук ♬ оригінальний звук - Ivan NAVI

К тому же зрители демонстрируют благодарность Марии Яремчук – дочери Назария, которая стала сопродюсером фильма. В конце каждого сеанса украинцы дарят громкие овации ленте и исполняют легендарные песни маэстро. Киноманы охотно делятся атмосферой просмотра "Яремчук: Несравненный мир красоты".

@knife.films

Перші глядачі в Києві співають в унісон на премʼєрі фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси». З 8 серпня у сотні кінотеатрів України!

♬ оригінальний звук - KNIFE! Films
@vitochka.zvarych

не йдіть, а біжіть у кіно на цей фільм! надзвичайна робота про неймовірні людину

♬ оригінальний звук - Віточка Зварич

Интересно, что некоторые зрители сделали даже обзоры фильма. Они отметили важность возрождения украинской культуры через кинематограф и напомнили о наличии трогательных моментов в кинокартине.

@viraandrushko.8 Щиро рекомендую вам подивитися фільм «Яремчук. Незрівнянний світ краси» #особистийблог #деньізжиття #назарійяремчук #фільм #українськекіно ♬ оригінальний звук - ViraAndrushko
@krissyykh

Неймовірний документальний фільм «Яремчук. Незрівнянний світ краси» ️ Всім раджу ??

♬ оригінальний звук - Віталій Грім
@kimpab_and_soju ставлю 10/10, дуже довго чекала на цей фільм #яремчук #кінотеатржовтень #передпоказ #спокій #kazka #dmytromaxuriak #пісня #червонарута ♬ оригінальний звук - Віталій Грім

Некоторые украинцы даже сделали мемы, вспомнив о другой мировой премьере "Покинь, если любишь" – экранизации литературного бестселлера, который освещает историю домашнего насилия.

@carpathianukr#яремчук #назарійяремчук #menstyl #summeroutfit #menfashion ♬ оригинальный звук - Ion

Что известно о "Яремчук: Несравненный мир красоты"

  • Выход кинокартины был запланирован на 2021 год к 70-летию со дня рождения певца. Однако, из-за определенных производственных аспектов премьеру пришлось перенести на 8 августа 2024 года.
  • Продюсерами "Яремчук: Несравненный мир красоты" выступили Максим Сердюк и Мария Яремчук, по инициативе которой была снята лента. Для певицы было важно подчеркнуть важность почитания людей, которые формировали культурную самодостаточность своего поколения.
  • Семья Назария лично предоставила уникальные материалы: дневники и письма Яремчука, строки из которых озвучены с помощью искусственного интеллекта. Впрочем, записи концертов и интервью пришлось искать в государственных архивах.
  • По словам дочери эстрадного певца, сначала она тратила собственные средства на производство кинокартины. А уже на финальном этапе Максим Сердюк договорился с представителями USAID о предоставлении гранта для завершения фильма.