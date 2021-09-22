О чем рассказывает картина
В центре истории – редкие животные Карпат – водяные буйволы, и немецкий активист, который занимается их разведением. Живописные пейзажи Карпат являются отдельным украшением фильма. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
Читайте также Одноногая курица, необычные коровы и милые поросята в уникальном фильме "Гунда"
Молодой немец Мишель, восхищенный природой Украины, переезжает в Карпаты. В горах он разводит водяных буйволов, оказавшихся на грани исчезновения. Парень мечтает посвящать все время любимому делу, но вынужден регулярно возвращаться в Германию, где работает в семейном бизнесе и встречается с девушкой Верой. Без надлежащего ухода буйволы начинают болеть. К тому же Мишель сталкивается с проблемами в личной жизни: Вера не уверена, что сможет воспитать двух маленьких детей в отдаленном карпатском селе.
"Май далеко – май добре" 2021: смотрите трейлер
Расписание премьер и сеансов в городах Украины
- Львов – 4 октября;
- Ужгород – 5 октября;
- Киев – 6 октября.
6 октября в 19:20 часов состоится допремьерный показ в Киеве в кинотеатре "Жовтень" с участием съемочной группы ленты.
Съемочная группа
- Режиссер – Анна Ярошевич;
- Оператор – Сергей Киреев;
- Продюсеры – Алена Качкан, Елена Яковицкий, Алексей Москаленко;
- Производство – TABOR Production, Mental Drive.
Фестивали и награды
- Весной картина получила приз Андрея Матросова от организаторов Фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA;
- Офлайн-премьера фильма состоялась на 50-м юбилейном КМКФ "Молодость" в рамках специальной программы "Это настоящая жизнь" от Docudays UA;
- Лента имела международную премьеру в Италии на фестивале Cervino Cinemountain;
- Продолжается участие в зарубежных фестивалях (Makedox в Македонии, Beldocs в Сербии, фестивалях CinEast, New Renaissance Festival London и т.п.);
- Фильм участвует в Национальном конкурсе кинофестиваля Kharkiv MeetDocs и конкурсе документальных фильмов фестиваля операторского искусства "Киноко";
- Является фильмом-открытием Карпатского горного международного кинофестиваля (CMIFF)
- Также в 2020 году фильм получил поддержку Украинского института на международную рекламу в рамках программы PROmotion.
Кадры из фильма "Май далеко – май добре" / фото пресс-службы фильма
Что известно о режиссере Анне Ярошевич
Анна Ярошевич живет и работает режиссером и менеджером по коммуникациям в Киеве. Имеет степень бакалавра по журналистике и степень магистра по креативной медиапрактике. "Май далеко – май добре" – ее первый полнометражный документальный фильм, над которым она работала последние пять лет.
Фильмография режиссера
- 2014 – "Госпиталь", короткометражный документальный фильм, "Вавилон’13";
- 2015 – "Диана", короткометражный документальный фильм, "Вавилон’13";
- 2015 – "Где наш дом?", короткометражный документальный фильм, "Вавилон’13";
- 2015 – "Год в Изюме", короткометражный документальный фильм, "Вавилон’13".