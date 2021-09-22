О чем рассказывает картина

В центре истории – редкие животные Карпат – водяные буйволы, и немецкий активист, который занимается их разведением. Живописные пейзажи Карпат являются отдельным украшением фильма. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

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Молодой немец Мишель, восхищенный природой Украины, переезжает в Карпаты. В горах он разводит водяных буйволов, оказавшихся на грани исчезновения. Парень мечтает посвящать все время любимому делу, но вынужден регулярно возвращаться в Германию, где работает в семейном бизнесе и встречается с девушкой Верой. Без надлежащего ухода буйволы начинают болеть. К тому же Мишель сталкивается с проблемами в личной жизни: Вера не уверена, что сможет воспитать двух маленьких детей в отдаленном карпатском селе.

"Май далеко – май добре" 2021: смотрите трейлер

Расписание премьер и сеансов в городах Украины

Львов – 4 октября;

Ужгород – 5 октября;

Киев – 6 октября.

6 октября в 19:20 часов состоится допремьерный показ в Киеве в кинотеатре "Жовтень" с участием съемочной группы ленты.

Съемочная группа

Режиссер – Анна Ярошевич;

Оператор – Сергей Киреев;

Продюсеры – Алена Качкан, Елена Яковицкий, Алексей Москаленко;

Производство – TABOR Production, Mental Drive.

Фестивали и награды

Весной картина получила приз Андрея Матросова от организаторов Фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA;

Офлайн-премьера фильма состоялась на 50-м юбилейном КМКФ "Молодость" в рамках специальной программы "Это настоящая жизнь" от Docudays UA;

Лента имела международную премьеру в Италии на фестивале Cervino Cinemountain;

Продолжается участие в зарубежных фестивалях (Makedox в Македонии, Beldocs в Сербии, фестивалях CinEast, New Renaissance Festival London и т.п.);

Фильм участвует в Национальном конкурсе кинофестиваля Kharkiv MeetDocs и конкурсе документальных фильмов фестиваля операторского искусства "Киноко";

Является фильмом-открытием Карпатского горного международного кинофестиваля (CMIFF)

Также в 2020 году фильм получил поддержку Украинского института на международную рекламу в рамках программы PROmotion.

Кадры из фильма "Май далеко – май добре" / фото пресс-службы фильма