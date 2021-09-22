Про що розповідає картина
У центрі історії – рідкісні тварини Карпат – водяних буйволів, та німецький активіст, що займається їх розведенням. Мальовничі пейзажі Карпат є окремою прикрасою фільму. Про це повідомляє пресслужба фільму.
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Молодий німець Мішель, захоплений природою України, переїжджає до Карпат. У горах він розводить водяних буйволів, що опинилися на межі зникнення. Хлопець мріє присвячувати весь час улюбленій справі, але змушений регулярно повертатися до Німеччини, де працює в сімейному бізнесі й зустрічається з дівчиною Вєрою. Без належного догляду буйволи починають хворіти. До того ж Мішеля спіткають негаразди в особистому житті: Вєра не впевнена, що зможе виховати двох маленьких дітей у віддаленому карпатському селі.
"Май далеко – май добре" 2021: дивіться трейлер
Розклад прем’єр та сеансів у містах України
- Львів – 4 жовтня;
- Ужгород – 5 жовтня;
- Київ – 6 жовтня.
6 жовтня о 19:20 годині відбудеться допрем’єрний показ у Києві в кінотеатрі "Жовтень" за участі знімальної групи стрічки.
Знімальна група
- Режисерка – Ганна Ярошевич;
- Оператор – Сергій Кірєєв;
- Продюсери – Альона Качкан, Олена Яковицька, Олексій Москаленко;
- Виробництво – TABOR Production, Mental Drive.
Фестивалі та нагороди
- Навесні картина отримала приз Андрія Матросова від організаторів Фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA;
- Офлайн-прем’єра фільму відбулася на 50-му ювілейному КМКФ "Молодість" у межах спеціальної програми "Це справжнє життя" від Docudays UA;
- Стрічка мала міжнародну прем’єру в Італії на фестивалі Cervino Cinemountain;
- Триває участь у закордонних фестивалях (Makedox у Македонії, Beldocs у Сербії, фестивалях CinEast, New Renaissance Festival London тощо);
- Фільм бере участь у Національному конкурсі кінофестивалю Kharkiv MeetDocs і конкурсі документальних фільмів фестивалю операторського мистецтва "Кіноко";
- Є фільмом-відкриттям Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю (CMIFF);
- Також у 2020 році фільм отримав підтримку Українського інституту на міжнародну промоцію в межах програми PROmotion.
Кадри з фільму "Май далеко – май добре" / фото пресслужби фільму
Що відомо про режисерку Ганну Ярошевич
Ганна Ярошевич живе і працює режисеркою та менеджеркою з комунікацій в Києві. Має ступінь бакалавра з журналістики та ступінь магістра з креативної медіапрактики. "Май далеко – май добре" – її перший повнометражний документальний фільм, над яким вона працювала останні п‘ять років.
Фільмографія режисерки
- 2014 – "Госпіталь", короткометражний документальний фільм, "Вавилон’13";
- 2015 – "Діана", короткометражний документальний фільм, "Вавилон’13";
- 2015 – "Де наш дім?", короткометражний документальний фільм, "Вавилон’13";
- 2015 – "Рік в Ізюмі", короткометражний документальний фільм, "Вавилон’13".