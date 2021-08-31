Как сообщает источник, будущая документальная рок-лента The Velvet Underground от американского режиссера независимого кино уже была представлена в этом году в Каннах. Что нам известно о фильме и почему его стоит приобщить к списку важных кинопремьер этого года – читайте в материале кино 24.

Не пропустите Опубликовали трейлер "Спенсер" о принцессе Диане, который мы так ждали

Сюжет документального фильма"The Velvet Underground"

Легендарная группа The Velvet Underground создали новое звучание, которое изменило мир музыки, закрепив за собой место одной из самых уважаемых рок-н-ролльных групп. Режиссер имел целью показать, как группа стала культурным феноменом, ведь соединила ряд разногласий: он показывает стиль и дух 60-х годов прошлого века, в то же время не похожий ни на кого из своих предшественников; сочетает высокое искусство и уличную арт-культуру.

В фильме можно будет услышать и увидеть интервью с ключевыми лицами того времени в сочетании с обнародованием уникальных кадров с выступлений группы – благодаря коллекции записей и фильмов Уорхола – американского художника в стиле поп-арт, который был менеджером и инициатором создания The Velvet Underground.

В интервью для IndieWire во время Каннского кинофестиваля Тодд Гейнс сказал, что в фильме специально был использован стиль авангардного кино, потому что это именно то движение, которое определило течение музыки The Velvet Underground.

Эта группа была сформирована авангардным кинематографом и культурой Нью-Йорка того времени,

– сказал режиссер Тодд Гейнс.

"The Velvet Underground" 2021: смотрите трейлер фильма

В обзоре фильма от IndieWire The Velvet Underground – это фильм, который мы услышим своими глазами, ведь сам Уорхол когда-то сказал, что ему понравились Velvet, потому что они звучали так, как выглядели его фильмы. Так что теперь Тодд Гейнс снял документальный фильм, который выглядит так, как звучала легендарная рок-группа 60-х – The Velvet Underground.