Як повідомляє джерело, майбутня документальна рок-стрічка The Velvet Underground від американського режисера незалежного кіно вже була представлена цьогоріч у Каннах. Що нам відомо про фільм та чому його варто долучити до списку важливих кінопрем'єр цього року – читайте у матеріалі Кіно 24.

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Сюжет документального фільму "The Velvet Underground"

Легендарний гурт The Velvet Underground створили нове звучання, яке змінило світ музики, закріпивши за собою місце одного з найбільш шанованих рок-н-рольних груп. Режисер мав на меті показати, як гурт став культурним феноменом, адже поєднав низку розбіжностей: він показує стиль та дух 60-их років минулого століття, водночас не схожий ні на кого зі своїх попередників; поєднує високе мистецтво та вуличну арткультуру.

У фільмі можна буде почути та побачити інтерв'ю з ключовими особами того часу в поєднанні з оприлюдненням унікальних кадрів із виступів гурту – завдяки колекції записів та фільмів Воргола – американського художника у стилі попарт, який був менеджером та ініціатором створення The Velvet Underground.

В інтерв'ю для IndieWire під час Каннського кінофестивалю Тодд Гейнс сказав, що у фільмі спеціально був використаний стиль авангардного кіно, тому що це саме той рух, який визначив течію музики The Velvet Underground.

Цей гурт був сформований авангардним кінематографом та культурою Нью-Йорка того часу,

– сказав режисер Тодд Гейнс.

"The Velvet Underground" 2021: дивіться трейлер фільму

В огляді фільму від IndieWire, The Velvet Underground – це фільм, який ми почуємо своїми очима, адже сам Воргол колись сказав, що йому сподобалися Velvet, тому що вони звучали так, як виглядали його фільми. То ж тепер Тодд Гейнс зняв документальний фільм, який виглядає так, як звучав легендарний рок-гурт 60-их – The Velvet Underground.