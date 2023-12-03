В этом году Netflix порадовал киноманов новым рождественским фильмом, точно понравившимся всей семье. Если вы еще не знаете, что посмотреть сегодня вечером, то эта лента именно для вас.

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На Netflix вышел фильм "Лучшее. Рождество. В жизни!"

Эта рождественская комедия уже пленила сердца украинцев и вошла в рейтинг самых популярных.

По сюжету, красивая и успешная Джеки каждый год на Рождество посылает близким людям письма, в которых рассказывает об увлечениях и достижениях своей семьи за уходящий год. Среди тех, кто получает эти особые письма, есть и подруга и сокурсница Джеки – Шарлотта. Однако ее жизнь кардинально отличается от того, что переживает подруга – Шарлотта полностью лишена любви и поддержки.

Однажды снежный день Шарлотта попадает в гости к Джеки. Она завидует подруге и придумывает коварный план, с помощью которого он хочет разоблачить ее на лжи и фальши. Однако неожиданно все выходит из-под контроля и Рождество оказывается под угрозой.

"Лучшее. Рождество. В жизни!": смотрите онлайн трейлер фильма

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