Цього року Netflix потішив кіноманів новим різдвяним фільмом, який точно сподобається всій сім'ї. Якщо ви досі не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, то ця стрічка саме для вас.

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На Netflix вийшов фільм "Найкраще. Різдво. У житті!"

Ця різдвяна комедія вже полонила серця українців та увійшла до рейтингу найпопулярніших.

За сюжетом, красива та успішна Джекі кожного року на Різдво надсилає близьким людям листи, у яких розповідає про захоплення та досягнення своєї родини за рік, що минає. Серед тих, хто отримує ці особливі листи, є й подруга та однокурсниця Джекі – Шарлотта. Однак її життя кардинально відрізняється від того, що переживає подруга – Шарлотта повністю позбавлена любові та підтримки.

Одного сніжного дня Шарлотта потрапляє в гості до Джекі. Вона заздрить подрузі та придумує підступний план, з допомогою якого хоче викрити її на брехні та фальші. Однак неочікувано все виходить з-під контролю і Різдво опиняється під загрозою.

"Найкраще. Різдво. У житті!": дивіться онлайн трейлер фільму

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