Комедия по повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин" доступна онлайн: где смотреть

1 июня стал доступен для просмотра онлайн украинский фильм "Я, "Победа" и Берлин". Ленту сняла режиссер Ольга Ряшина по одноименной книге Андрея Кузьменко.

Фильм можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO. Стоимость доступа к фильму зависит от качества видео и варьируется от 119 грн до 149 грн.

Рекомендуем 5 голливудских актеров, которые изменили свое тело до неузнаваемости ради киноролей

"Я, Победа и Берлин" доступен онлайн: о чем лента: о чем лента

В начале 1990-х годов молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль "Победа". Он решает отправиться на этой машине в Берлин с амбициозной целью обменять ее на шестисотый "Мерседес".

"Я, Победа и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

В дорогу Кузьма отправляется вместе со своим другом, который планирует продать в Германии старые советские манекены. По прибытию в Берлин, Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который вдохновляет его впервые выступить на большой сцене.

Весь путь в немецкую столицу наполнен целым рядом забавных приключений, которые добавляют путешествию еще больше ярких моментов.

Музыка в фильме

В фильме вы услышите любимые хиты Скрябина. Среди них:

Джамала – "Пусть будет так, как хочешь ты",

Monatik – "Старые фотографии",

"Без обмежень" – "Мовчати",

Alina Pash – "Жду ночи",

Dzidzio – "То мое море",

"Антитела" – "Чернобыль форева",

Adam – "Говорили и курили",

"ТНМК" – "Кольорова".

Смотрите ленту о любимом исполнителе миллионов и вдохновитесь историей из жизни неугомонного Кузьмы.