Как рассказывает openthemagazine, горор ​​романтика от Focus Features стала самым кассовым фильмом за всю историю студии, собрав 224,7 миллиона долларов в мировом прокате. И тут как раз стоит сесть поудобнее: на производство ушло всего 750 тысяч долларов.



Фильм "Обсессия" / Фото imdb



То есть фильм отразил бюджет примерно в 300 раз. Для сравнения: большинство блокбастеров рады, если удается выйти хотя бы в два-три раза в плюс – а тут есть результат, от которого любой продюсер среднестатистического супергеройского кино, пожалуй, тихо завидует в углу.

Самое забавное – сама студия тоже не сразу поняла, во что вписывается. Права на фильм приобрели более чем за 15 миллионов долларов после показа на кинофестивале в Торонто, то есть заплатили в двадцать больше, чем стоило все производство. И, судя по финальным цифрам, это, пожалуй, одна из самых выгодных покупок в последние годы в индустрии.

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К слову, фильм сняют убер Карри Баркер, для которого это был полнометражный режиссерский дебют. Неплохо для первого раза: уже на четвертой неделе проката лента установила еще один рекорд, показав лучший четвертый уикенд среди всех хорроров в истории – и при этом обошла даже культовую "Ведьму с Блэр", которая десятилетиями держалась в топе жанра.

Впрочем, для Голливуда такие истории – хоть и редкость, но не новость. За последние десятилетия уже было несколько фильмов, снятых за относительно скромные деньги, которые впоследствии принесли своим создателям в десятки, а иногда и сотни раз больше, чем стоили.







