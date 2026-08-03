Як розповідає openthemagazine, горор-романтика від Focus Features стала найкасовішим фільмом за всю історію студії, зібравши 224,7 мільйона доларів у світовому прокаті. І тут якраз варто сісти зручніше: на виробництво пішло лише 750 тисяч доларів.



Фільм "Обсесія" / Фото imdb

Тобто фільм відбив бюджет приблизно у 300 разів. Для порівняння: більшість блокбастерів раді, якщо вдається вийти хоча б у два-три рази в плюс – а тут маємо результат, від якого будь-який продюсер середньостатистичного супергеройського кіно, мабуть, тихо заздрить у кутку.

Найкумедніше – сама студія теж не одразу зрозуміла, у що вписується. Права на фільм придбали більш ніж за 15 мільйонів доларів після показу на кінофестивалі в Торонто, тобто заплатили вдвадцятеро більше, ніж коштувало все виробництво. І, судячи з фінальних цифр, це, мабуть, одна з найвигідніших покупок за останні роки в індустрії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, фльм зняаютубер Каррі Баркер, для якого це був повнометражний режисерський дебют. Непогано для першого разу: уже на четвертому тижні прокату стрічка встановила ще один рекорд, показавши найкращий четвертий вікенд серед усіх хоророрів в історії – і при цьому обійшла навіть культову "Відьму з Блер", яка десятиліттями трималася в топі жанру.

Втім, для Голлівуду такі історії – хоч і рідкість, але не новина. За останні десятиліття вже було кілька фільмів, знятих за відносно скромні гроші, які згодом принесли своїм творцям у десятки, а подекуди й сотні разів більше, ніж коштували.



