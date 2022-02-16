Фильм Олега Сенцова "Носорог": все, что стоит знать перед большой премьерой

Полнометражная лента "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова выходит на широкие экраны Украины 17 февраля 2022 года. Редакция кино 24 собрала самые главные факты о фильме, которые вам стоит узнать перед посещением кинотеатра.

Главные факты о фильме Олега Сенцова

"Носорог" – это вторая полнометражная работа Сенцова

Режиссерская карьера Олега Сенцова началась еще в 2008 году с первой короткометражки "Хорошо ловится рыбка-бананка" по Сэлинджеру, в 2009 вышел еще один под названием "Год Быка" по Хемингуэю. Ради съемок первого полнометражного фильма Сенцов продал свой бизнес – компьютерный клуб и уже в 2011 году презентовал "Гамера" широкой публике. Премьера ленты состоялась на Киевском кинофестивале "Молодость", на Одесском кинофестивале, где фильм одержал победу в двух номинациях, а также в 2012 году на Роттердамском кинофестивале.

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Премьера ленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале

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Мировая премьера "Носорога" состоялась в сентябре 2021 года в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты". В Украине же ленту впервые показали еще прошлой осенью на Киевской Неделе критики.

Netflix купил права на показ фильма до премьеры

Редакция Кино 24 взяла комментарий у продюсера фильма и директора "Артхаус Трафик" Дениса Иванова, который отметил, что на онлайн премьеру ленты на Netflix стоит ждать ориентировочно в мае 2022 года.

Это первый украинский фильм, который был куплен крупной корпорацией еще задолго до релиза в кинотеатрах. Очевидно, что это говорит о качестве ленты "Носорог", а также Это о вере людей, которые покупали проект, – что это кино реально сработает и у него будет большое количество зрителей, в том числе и онлайн.

Это один из немногих украинских кинопроектов, которые представлены на американской платформе.



Олег Сенцов и Денис Иванов / Фото 24 канала, автор Валентина Полищук Важно. Читайте большое интервью с автором премьеры фильма "Носорог"– Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта Фестивальный успех ленты Сенцова Читайте большое интервью с автором премьеры фильма "Носорог"– Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым в рамках проекта "Интервью 24" Криминальную драму признали лучшей на фестивале Stockholm International Film, а исполнитель главной роли в картине, Сергей Филимонов, победил в категории "Лучший актер". Сюжет "Носорога" расскажет о трудных временах украинской истории – 90-х годах ​По сюжету, "Носорог" будет рассказывать о 90-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в нем были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что лента не о бандитах, а об украинской истории. Сюжет "Носорога" расскажет о трудных временах украинской истории – 90-х годах "Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма

История создания "Носорога"

В 2013 году фильм выиграл на питчинге в Госкино и получил государственное финансирование в размере почти 4 миллиона гривен. Проект Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро.

Создание фильма происходило в копродукции Украины, Польши и Германии.