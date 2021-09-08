Фильм "Ольга" об украинской гимнастке с Майдана выдвинули на Оскар
Источник:фейсбук Украинской киноакадемии
Французско-швейцарско-украинскую драму режиссера Эли Граппа выдвинули на премию Оскар. Швейцария назвала фильм лучшей международной художественной лентой.
Украинский фильм выдвинули на Оскар
Пока что неизвестно, сможет ли драматическая лента "Ольга" попасть в лонг-лист или даже шорт-лист кинопремии Оскар. Фильм должен пройти отбор сквозь правила номинации. Однако он может посоревноваться за 94 престижную премию.
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Фильм "Ольга" стал претендентом от Швейцарии на получение номинации на премию Оскар как лучший международный художественный фильм,
– сообщила Украинская киноакадемия.
Режиссер ленты Эли Грапп уже отреагировал на новость в фейсбуке. Он поблагодарил жюри Швейцарской киноакадемии за доверие.
Главное о ленте
- Фильм "Ольга" создан в копродукции Франции, Швейцарии и Украины. Его снял французский режиссер Эли Грапп. Роли в фильме, как ни странно, сыграли украинские спортсмены и гимнасты, которые не являются профессиональными актерами. Главную роль взяла на себя украинская гимнастка Анастасия Будяшкина, которая и сыграла Ольгу.
- Во время 74-го Каннского кинофестиваля лента получила приз сообщества писателей и композиторов SACD и забрала награду в размере 5 тысяч евро.
- В Украине драма выйдет в феврале 2022 года.
Сюжет фильма "Ольга"
Лента рассказывает о 2013 годе, начале Евромайдана. За ним пристально наблюдает украинка Ольга, которая разрывается между Родиной и Швейцарией.
Девушка сомневается, тренироваться ли в Швейцарии и готовиться к Олимпийским играм, или вернуться домой. Важную роль играет ее мама, которая работает журналисткой и освещает тогдашние события.
Ольга получает швейцарское гражданство и готова выступить от Швейцарии. Однако мыслями она все равно находится в Украине.