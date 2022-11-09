Украинская фестивальная премьера фильма состоялась 25 октября 2022 в рамках Киевской недели кинокритики. Каждый из 2 сеансов в самом большом зале кинотеатра "Жовтень" сопровождался полным sold-out. Фильм стал триумфатором Национальной премии кинокритиков Киноколо, традиционно открывающей фестиваль. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Директор кинотеатрального направления FILM.UA Distribution Надежда Коротушка заверила: "Для нас важно работать над фильмом, высоко оцененным не только кинокритиками, но и зрителями во всем мире. Теперь очередь показать это кино украинцам. Мы сделаем все возможное, чтобы "Памфир" так само тепло встречали в кинотеатрах украинских городов – уставших, но непокоренных. Потому что мы уверены, что такие истории, в которых бурлит настоящая, незаангажированная неопределенностью или скрытыми смыслами жизнь, очень нужны украинцам".

О чем рассказывает "Памфир"

События фильма "Памфир" разворачиваются на западе Украины в преддверии традиционного карнавала Маланка. Главный герой Памфир возвращается домой после продолжительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его обратить на рискованный путь с необратимыми последствиями.

"Памфир" 2023: смотрите трейлер

Производство фильма кинокомпанией BOSONFILM началось в 2018 году накануне юбилейного 70-го Каннского фестиваля, а уже через 4 года, семейная драма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука сорвала шквал оваций во время мировой премьеры в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля в 2022 году.

Прокат в Украине и знакомство с украинским зрителем для меня невероятно важны. Изображение на экране нашей реальности — это все атрибуты мирной жизни, которая нам принадлежит, никто у нас этого не отнимет,

– сказал режиссер фильма и автор сценария Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

"В этом есть наша победа, мы отстаиваем, в совокупности, свою целостность, а искусство является частью этой целостности и важно, чтобы зритель ее почувствовал. И поэтому прокат в Украине очень важен для этого осознания: мы не только защищаем свои территориальные границы, но и ментальность и культуру, держим эту целостную форму как государства, как нации, как народа", – продолжил он.

Продюсер фильма Александра Костина пояснила, что после премьеры в Каннах стартовал настоящий марафон. "Только за первые несколько месяцев "Памфир" посмотрели на фестивалях более чем в 25 странах мира, и приобрели права на дистрибуцию в 15 странах. (...) Однако главная встреча со зрителем для нас еще впереди, ведь наш главный зритель в Украине, и мы рады, что несмотря на все прокат дома стал возможен и ждем этой встречи затаив дыхание", – рассказывает продюсер фильма Александра Костина.

Любопытно. Постер фильма вошел в 10 лучших на Каннском кинофестивале, исполнитель главной роли актер Александр Яцентюк получил приз за лучшее исполнение роли на международном кинофестивале в Сантьяго (Чили), режиссер и автор фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук был награжден за лучший сценарий на кинофестивале в Дунаве и за лучшую режиссуру в Паличи, а на прошлой неделе оператор фильма Никита Кузьменко получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале Raindance в Лондоне.

Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили: