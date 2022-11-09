Українська фестивальна прем’єра фільму відбулася 25 жовтня 2022 року в межах Київського тижня кінокритики. Кожен із 2 сеансів у найбільшому залі кінотеатру "Жовтень" супроводжувався повним sold-out. Фільм став тріумфатором Національної премії кінокритиків Кіноколо, яка традиційно відкриває фестиваль. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Директорка кінотеатрального напрямку FILM.UA Distribution Надія Коротушка запевнила: "Для нас важливо працювати над фільмом, який високо оцінили не лише кінокритики, а й глядачі в усьому світі. Тепер черга показати це кіно українцям. Ми зробимо все можливе, аби "Памфір" так само тепло зустрічали в кінотеатрах українських міст – втомлених, проте нескорених. Бо ми впевнені, що такі історії, у яких вирує справжнє, незаангажоване невизначеністю чи прихованими сенсами життя, дуже потрібні українцям".

Про що розповідає "Памфір"

Події фільму "Памфір" розгортаються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Головний герой Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотними наслідками.

"Памфір" 2023: дивіться трейлер

Виробництво фільму кінокомпанією BOSONFILM розпочалося у 2018 році напередодні ювілейного 70-го Каннського фестивалю, а вже за 4 роки, сімейна драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука зірвала шквал овацій під час світової прем’єри у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю у 2022 році.

Прокат в Україні та "знайомство" з українським глядачем для мене неймовірно важливі. Зображення на екрані нашої реальності — це все атрибути мирного життя, яке нам належить, ніхто у нас цього не забере,

– сказав режисер фільму та автор сценарію Дмитро Сухолиткий-Собчук.

"У цьому є наша перемога, ми відстоюємо, в сукупності, свою цілісність, а мистецтво є частиною цієї цілісності й важливо, щоб глядач її відчув. І тому прокат в Україні є дуже важливим для цього усвідомлення: ми не тільки захищаємо свої територіальні кордони, а й ментальність та культуру, тримаємо цю цілісну форму нас як держави, як нації, як народу", – продовжив він.

Продюсерка фільму Олександра Костіна пояснила, що після прем’єри у Каннах стартував справжній марафон. "Тільки за перші декілька місяців "Памфір" подивились на фестивалях у понад 25 країнах світу, та придбали права на дистрибуцію в 15 країнах. (...) Проте головна зустріч з глядачем для нас ще попереду, адже наш головний глядач в Україні, і ми раді, що попри все прокат вдома став можливий і чекаємо цієї зустрічі затамувавши подих", – розповідає продюсерка фільму Олександра Костіна.

Цікаво. Постер фільму увійшов в 10 найкращих на Каннському кінофестивалі, виконавець головної ролі, актор Олександр Яцентюк, отримав приз за найкраще виконання ролі на міжнародному кінофестивалі у Сантьяго (Чилі), режисер та автор фільму Дмитро Сухолиткий-Собчук був нагороджений за найкращий сценарій на кінофестивалі в Дунаві та за найкращу режисуру в Палічі, а минулого тижня оператор фільму Микита Кузьменко отримав приз за найкращу операторську роботу на кінофестивалі Raindance у Лондоні.

Акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали: