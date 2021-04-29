Премьера украинского фильма "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит состоится 20 мая 2021 года. Ранее сообщалось, что лента выйдет 1 апреля.

Полнометражный дебют драматурга и сценариста Натальи Ворожбит является экранизацией ее хитовой одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь – по обе стороны от линии разграничения.

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Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных, – отметили авторы ленты в описании к трейлеру.

"Плохие дороги" 2020: смотрите трейлер

Сценарий Наталья Ворожбит создавала после поездок в Восточную Украину. Там режиссер собрала много документальных историй украинцев, когда работала над "Киборгами".

Мировое признание киноленты и награды фильма

Мировая премьера драмы состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году. Там она получила премию Circolo del Cinema di Verona как "наиболее инновационная лента в конкурсе".

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Украинская премьера фильма состоялась на фестивале "Киевская неделя критики" в программе "Фокус: Украина-Франция". Наталья Ворожбит признана автором лучшего полнометражного дебюта. Режиссер получила Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях премии. Также лента получила пятнадцать номинаций на кинопремию "Золотая Юла", церемония награждения состоится в июне, – сообщает проект "Новое украинское кино".



Кадр из фильма "Плохие дороги" / Фото "Планета Кино"

Актеры фильма "Плохие дороги"

Интересно, что драму сняли после того, как одноименный спектакль уже покорял театральные сцены. Наталья Ворожбит специально не приглашала на съемки фильма "Плохие дороги" актеров, которые уже вжились в роли главных героев драмы. Поэтому в фильме сыграют:

Юрий Кулинич;

Оксана Черкашина;

Зоя Барановская;

Марина Климова;

Анна Жураковская;

Игорь Колтовский;

Юлия Матросова;

Анастасия Паршина;

Екатерина Жданович;

Андрей Лелюх;

Владимир Гурин;

Дмитрий Орлов;

Оксана Воронина;

Сергей Соловьев.

Я принципиально не брала актеров, которые играют в одноименном спектакле. Большинство актеров фильма не снимались в кино до этого. Я специально хотела, чтобы никого не узнавали и не сравнивали с другими ролями, чтобы было ощущение, что ты будешь подглядывать за реальной жизнью,

– рассказала Наталья Ворожбит.



Кадр из фильма "Плохие дороги" / Фото "Планета Кино"

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов.

Производство осуществил кинопродакшн Kristi Films при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Дистрибьютор ленты – кинокомпания "Артхаус Трафик".

Промокампания фильма осуществляется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.