Я до сих пор верю в любовь, – интервью со звездой фильма "Поезд "Червона рута“ Екатериной Кузнецовой

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Уже 20 августа в кинотеатрах состоится премьера новой романтической комедии "Поезд „Червона рута“". Одну из главных ролей в этой истории сыграла неповторимая Екатерина Кузнецова, которая давно покорила украинских зрителей своей искренностью и умением по-настоящему проживать каждую героиню.

Накануне премьеры в интервью 24 Каналу Екатерина рассказала о своей героине Тамаре, отношении к романтике, поделилась мыслями об украинском кино во время войны, а также призналась, откуда черпает силы и какие истории сегодня, по её мнению, больше всего нужны украинскому зрителю.

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О фильме "Поезд „Червона рута“, который объединит поколения украинцев

Что вас больше всего заинтересовало в сценарии "Поезда "Червона рута", когда вы впервые его прочитали?

Начну с того, что я очень люблю эту песню в исполнении Василия Зинкевича, это что-то невероятное. Каждый раз, когда слышу её, у меня мурашки по коже. Поэтому моё желание принять участие в этом проекте в первую очередь было обусловлено именно этим. И мне нравится, как вокруг песни построили сюжет фильма.

Во-вторых, ещё в "Поезде 31 декабря" я знала, что будет вторая часть, где мой персонаж Тамара получит своё развитие. Это тоже мне очень по душе. Мне кажется, что это будет интересная история, поскольку после "Поезда 31 декабря" я получила невероятное количество сообщений. Многие украинские женщины увидели в моей героине себя, столкнувшись с изменой. Во второй части мне хотелось показать, что, несмотря на то, что на одиноких матерей любят навешивать клише "женщин с прицепом", это не мешает искренней любви.

"Поезд „Червона рута“: смотрите онлайн тизер-трейлер фильма

Вы также входили в актерский состав фильма "Поезд 31 декабря". Какой сценарий лично вам ближе?

Трудно сказать, какой сценарий мне понравился больше. Но, надеюсь, никто не обидится, если я выберу "Поезд "Червона рута"". Для меня это история, в которой заложено больше глубоких философских и музыкальных нарративов.

Расскажите о своей героине в "Червоной Руте". Чем она похожа на вас, а чем кардинально отличается?

Мне кажется, что с Тамарой я похожа, возможно, лишь внешне. Некоторые её поступки мне, конечно, не близки. Для этого я и актриса — чтобы перевоплощаться, оправдывать своего персонажа и так далее. В реальной жизни я бы не ехала в одном поезде с мужчиной, который с первых минут, скажем так, раздражал меня. Я бы просто вышла из поезда на любой станции, но не позволила бы дойти до того, к чему это всё привело. В этом кардинальное отличие между мной и Тамарой. Но это сюжет.

Моя героиня, как и каждая женщина, хочет романтики, хочет, чтобы её слышали и любили. Она стремится к любви и, в конце концов, получает её, что самое главное.



Екатерина Кузнецова в фильме "Поезд „Червона рута“" / Кадр из фильма

В фильме много историй о любви. Какие чувства переживает ваша героиня на протяжении фильма?

Моя героиня Тамара проходит очень непростой эмоциональный путь. Она до сих пор не оправилась после измены, которая произошла в её жизни. Прошло ещё не так много времени, а её характер таков, что она не может просто взять и забыть об этом. Эта боль всё ещё остаётся с ней.

В начале истории Тамара полностью погружена в свои повседневные заботы: дети, дела, быт. Именно поэтому она даже не сразу замечает Романа, хотя он влюбляется в неё с первого взгляда. Но когда она начинает обращать на него внимание, внутри неё постепенно что-то меняется. Появляются те самые бабочки в животе, ощущение лёгкости и вдохновения. Кажется, будто она буквально расцветает.

В то же время Тамара боится этих чувств. После пережитого её вера в идеальную любовь уже пошатнулась, и она хорошо знает, что отношения могут приносить не только счастье, но и боль. Но, несмотря на это, жизнь дарит ей шанс вновь влюбиться.



Екатерина Кузнецова в фильме "Поезд „Червона рута“" / Кадр из фильма

В конце фильма мы видим её совсем другой — смелой, открытой для чувств, готовой бороться за своё счастье. В том, как она ищет любимого на вокзале, есть что-то очень искреннее и настоящее. Да, она мама троих детей, взрослая женщина, но в то же время влюбляется, как юная девушка. И именно в этом, на мой взгляд, главный смысл этой истории: независимо от возраста каждая женщина стремится к любви, хочет быть любимой и готова открыть свое сердце навстречу новым чувствам.

Была ли сцена, которая эмоционально задела вас больше всего во время съемок?

Если говорить откровенно, была сцена, которая мне не очень понравилась. Это эпизод, где персонаж Славы Довженко начинает ухаживать за моей героиней. Для меня это довольно банальный сюжетный ход, который часто используют в кино. Уже с первых минут понятно, куда всё движется, особенно когда в кадре появляется алкоголь. Такие моменты кажутся мне несколько шаблонными, поэтому эта сцена не вызвала у меня большого эмоционального отклика.

Зато больше всего мне запомнилась сцена признания в любви героя Ромы Лоцкого. Это очень искренний и трогательный момент, когда его персонаж говорит о своих страхах и неуверенности, а моя героиня отвечает ему словами о доверии, предательстве и жизненных испытаниях, которые ей пришлось пережить.

Для меня эта сцена была особенной, потому что в ней почти не пришлось играть. Я просто существовала в обстоятельствах своей героини, проживала её эмоции здесь и сейчас. Всё было очень естественно и по-настоящему. Мне кажется, именно такие моменты больше всего трогают зрителя, ведь они построены на честности и жизненном опыте, который знаком многим.

"Червона рута" — это символ, знакомый каждому украинцу. Что лично для вас означает это название?

Наверное, не буду оригинальной, если скажу, что "Червона рута" прежде всего ассоциируется с легендарной песней. Она всегда звучала в моей семье, поэтому это название вызывает очень тёплые и светлые воспоминания.

Но для меня "Червона рута" — это не просто песня, а целая эпоха, часть нашего культурного наследия, которая объединяет поколения украинцев. Это то произведение, которое хочется передавать детям и внукам, чтобы оно жило и впредь.

Каждый раз, когда я слышу "Червону руту", у меня мгновенно меняется настроение: хочется петь, танцевать, радоваться. В этой песне есть какая-то особая магия, которая действует на людей независимо от возраста. Мне кажется, именно поэтому она остается актуальной столько лет и продолжает находить отклик в сердцах украинцев.



Екатерина Кузнецова в фильме "Поезд „Червона рута“" / Кадр из фильма

В картине собрался очень сильный актерский состав. С кем из коллег вам было особенно интересно работать?

Это довольно провокационный вопрос, потому что со многими актерами из этого проекта я давно знакома и уже неоднократно работала в кадре. Поэтому встреча с ними на съемочной площадке была для меня ощущением уюта и дома. Когда рядом коллеги, которых хорошо знаешь и ценишь, работать всегда особенно приятно.

Например, со Славой Довженко мы буквально только что завершили один проект. Казалось бы, уже попрощались, отпраздновали завершение съемок, а через несколько дней снова встретились на новой площадке. Такие моменты всегда радуют.

Отдельно хочу упомянуть Стаса Боклана. Для меня это настоящий корифей и невероятно талантливый актёр. Но ещё больше я ценю его как человека. У него прекрасное чувство юмора, очень тонкий ум и тот здоровый цинизм, который, на мой взгляд, является признаком интеллекта. С ним всегда интересно общаться и просто проводить время.



Станислав Боклан в фильме "Поезд „Червона рута“" / Фото из инстаграма фильма

Также большим открытием для меня стал Рома Лоцкий. Мы уже работали вместе раньше, и я искренне восхищаюсь им как артистом. Он очень талантлив, харизматичен и в то же время замечательный человек.

Впрочем, если честно, я с большой теплотой вспоминаю всех коллег по этому фильму. Мне посчастливилось работать в атмосфере поддержки, уважения и настоящей командной работы. Для меня съемочный период всегда напоминает большой семейный круг, и именно такая атмосфера делает процесс по-настоящему особенным.

Бывали ли во время съемок забавные или неожиданные ситуации, связанные именно с локацией поезда?

Если честно, каких-то особенно забавных историй с поездом не припомню. На площадке мы много шутили и смеялись каждый день, поэтому хорошего настроения хватало.

Больше всего запомнились погодные контрасты. Новый год мы снимали в очень тёплую погоду, поэтому в зимней одежде было ужасно жарко. А во время съёмок "Червоной руты" уже, наоборот, стало прохладно. А я очень мерзлячий человек, поэтому постоянно пыталась согреться между дублями.

В целом атмосфера была максимально аутентичной: поезд выглядел и ощущался как настоящий — со всеми знакомыми деталями и настроением.

Чем, по вашему мнению, эта история может затронуть украинского зрителя?

Мне кажется, больше всего украинского зрителя затронет именно название и символизм "Червоной руты". Все мы знаем и любим эту песню, она уже давно стала частью нашей культуры. Да, в фильме есть история любви, но особую атмосферу создает именно связь с легендарной песней. Думаю, после просмотра многие захотят снова включить её, послушать или даже спеть.

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И это, пожалуй, лучший результат — когда фильм напоминает о произведении, которое объединяет поколения украинцев и продолжает жить в наших сердцах.

Как изменилось отношение к любви и как Катя любит отдыхать?

В своих ролях вы всегда очень честны перед зрителями и неоднократно говорили о важности честности с собой. Был ли в вашей жизни момент, когда пришлось начинать всё с нуля?

Для меня очень важно, чтобы в каждом персонаже была правда. Мы играем не выдуманные образы, а людей из реальной жизни. Лучший комплимент, который я могу услышать от зрителя: "Ваша героиня очень похожа на меня". Это значит, что образ получился живым, честным и настоящим.

Что касается начала с нуля, то такие моменты в моей жизни были. В частности, после начала полномасштабного вторжения многое пришлось переосмыслить и изменить. От чего-то отказаться, заново строить определенные сферы своей жизни, прощаться с людьми и находить новых друзей. Но я всегда стараюсь смотреть вперед и верить, что даже сложные испытания даются нам не просто так.

Главное — быть открытым к жизни, не бояться перемен и не жить с мыслью "а вдруг не получится". Ведь именно благодаря таким испытаниям мы растем и становимся сильнее.

Чему вас научили самые сложные решения, которые приходилось принимать в последние годы?

Пожалуй, самое главное, чему меня научили сложные решения, – не бояться трудностей. Я вообще стараюсь не делить жизненные вызовы на слишком сложные или простые.

Пока ты жив, здоров и у тебя есть силы двигаться вперёд, всегда можно найти выход из любой ситуации.

Все испытания, которые встречались на моем пути, я просто принимала и проходила шаг за шагом. И если сегодня я сохраняю здравый смысл, оптимизм и любовь к жизни, значит, эти уроки были усвоены не зря. Также я убеждена, что очень важно не терять самоиронию. Умение посмеяться над собой и не воспринимать всё слишком драматично часто помогает пережить даже самые сложные моменты.

В "Поезде "Червона Рута" много романтики. Изменилось ли ваше представление о любви с возрастом?

Моё представление о любви с возрастом не изменилось кардинально. Я всё ещё верю в любовь и в то, что каждый человек может быть счастлив рядом со своим человеком.

Что касается романтики, то для меня она никогда не заключалась в громких жестах или дорогих подарках. Романтика живет в простых вещах: когда тебя слышат, помнят о твоих предпочтениях, заботятся о тебе.

Именно забота для меня — лучшее проявление любви.

Я романтичный человек, но без излишней сентиментальности. Самые ценные моменты — это совместные прогулки, искренние разговоры, внимание к деталям и ощущение, что рядом есть человек, которому ты действительно небезразличен. Поэтому с годами я не разочаровалась в любви, а наоборот — ещё больше убедилась, что она проявляется в самых простых и искренних вещах.

Что сегодня для вас является признаком здоровых отношений?

Интересный вопрос, спасибо вам за него. Для меня здоровые отношения начинаются с того, что два человека уже счастливы и самодостаточны по отдельности. Не стоит вступать в отношения с ожиданием, что кто-то тебя спасет, излечит от боли или решит все проблемы. Прежде всего нужно быть опорой для себя. Также для меня очень важны партнерство и дружба. Когда вы не пытаетесь изменить друг друга, не соревнуетесь и не выдвигаете постоянных условий, а наоборот — поддерживаете, вдохновляете и движетесь в одном направлении.

Конечно, страсть и влюбленность имеют значение, но настоящая сила отношений, на мой взгляд, именно в том, чтобы быть не только возлюбленными, но и лучшими друзьями. Когда вы можете поговорить обо всём, доверяете друг другу и чувствуете, что рядом — ваш человек.

Вы производите впечатление очень сильной женщины. Откуда черпаете внутренний ресурс?

Я просто люблю жизнь. И люблю людей. Я стараюсь принимать людей такими, какие они есть, давать им право на собственное мнение и на ошибки. В то же время я сама для себя являюсь опорой и знаю, что способна справиться со многими вещами самостоятельно.

Мне кажется, что сильными нас делают испытания. В моей жизни были моменты, которые заставили выйти из зоны комфорта и показали, сколько на самом деле во мне силы и возможностей. Часто мы думаем, что чего-то не сможем, но стоит только попробовать — и оказывается, что всё возможно.

А ещё меня очень вдохновляют люди. Особенно те, кто, несмотря на трудности, продолжает двигаться вперёд, не теряет веры в себя и в жизнь.

Как и где вы любите отдыхать?

Я очень люблю быть дома, потому что дом — мое место силы. Именно поэтому обожаю обустраивать дом. В моей жизни было очень много съемных квартир, и в каждой из них мне хотелось создать уют. Друзья часто шутили, что я слишком тщательно обустраиваю пространство вокруг себя: продумываю каждый уголок, детали, атмосферу.

Мне также не раз говорили, что вместо дорогой аренды стоило бы взять жилье в кредит. Но я всегда очень осторожно относилась к таким обязательствам. Для меня важно чувствовать себя комфортно здесь и сейчас, поэтому я выбирала пространство, в котором мне хорошо жить, работать и восстанавливаться.

И ещё один важный ресурс для меня — люди. У меня немного близких друзей, но я очень ценю наши глубокие разговоры о жизни, смыслах и опыте. Именно такие искренние диалоги помогают мне перезагрузиться и посмотреть на многие вещи по-новому.

Есть ли у вас любимые книги, фильмы, сериалы?

Мне всегда сложно отвечать на такие вопросы, особенно когда просят назвать что-то одно любимое. Если честно, я больше меломан и киноман, чем книголюб. Раньше я читала гораздо больше, но со временем поняла, что именно музыка и кино вызывают у меня самые сильные эмоции.

Музыка вообще занимает особое место в моей жизни. С неё начинается мой день, она сопровождает меня в течение дня и часто звучит даже перед сном.

Что касается кино, то в последние годы меня больше всего увлекают документальные фильмы. Именно этот жанр я смотрю чаще всего. Мне интересны реальные истории, человеческие судьбы и возможность узнать что-то новое о мире. Поэтому не всегда самые громкие премьеры или популярные сериалы вызывают у меня настоящий интерес — у каждого свои предпочтения, и это прекрасно.

Изменился ли украинский кинематограф во время войны?

Как война изменила украинскую киноиндустрию изнутри?

Никак. Ничего не изменилось. Кроме того, что наши актеры до полномасштабного вторжения получали копейки, а сейчас получают еще меньшие гонорары. Я уже более 20 лет наблюдаю за тем, как работает эта сфера изнутри, поэтому хорошо понимаю её сильные и слабые стороны. И мне хотелось бы, чтобы украинское кино развивалось не только творчески, но и создавало лучшие условия для тех, кто посвящает ему свою жизнь.

Чувствуете ли вы сегодня большую ответственность перед зрителем, чем до 2022 года?

Да, безусловно. После 2022 года ответственность перед зрителем стала значительно больше. Сегодня кино — это не только развлечение, но и инструмент сохранения нашей памяти, культуры и идентичности.

Мне кажется, украинскому кинематографу стоит чаще обращаться к историям наших выдающихся художников, писателей и деятелей культуры. У нас невероятно богатая история, о которой ещё не всё рассказано языком кино. Именно такие проекты могут помочь лучше понять себя и свои корни. Кино сегодня должно не только рассказывать истории, но и хранить нашу память.

Не менее важно сегодня документировать современность. Я много смотрю документальное кино и убеждена, что мы должны снимать больше фильмов о людях, которые творят историю прямо сейчас: военных, спасателей, медиков, саперов. Возможно, эти истории не всегда легко смотреть, но они нужны для того, чтобы будущие поколения знали и помнили, через что прошла Украина.

Какие истории, по вашему мнению, сейчас больше всего нужны украинскому зрителю?

Мне кажется, украинскому зрителю сегодня нужны разные истории. Кому-то важно смотреть сложное документальное кино о войне, чтобы лучше понять нашу реальность, а кому-то, наоборот, нужны фильмы, которые позволяют хотя бы ненадолго отвлечься. Например, в моем окружении смотрят фильмы в стиле "20 дней в Мариуполе".

Самое главное — кино не должно быть пустым. Независимо от жанра, оно должно оставлять после себя мысли, эмоции и смыслы.

Какой украинский фильм последних лет вы считаете обязательным для просмотра?

Сильное впечатление произвел фильм "Ты — космос". Это одна из тех картин, после которых хочется помолчать, осмыслить увиденное и поговорить о нем. Там есть и сильная история, и великолепная актерская игра, и настоящие эмоции.

Мне кажется, именно таких фильмов сегодня нуждается зритель — тех, которые не просто развлекают, а оставляют след и заставляют задуматься.

Над какими проектами сейчас работаете?

Сейчас у меня небольшая пауза, ведь последние месяцы были очень насыщенными в плане работы. Но уже в июле я возвращаюсь на съёмочную площадку — впереди работа сразу над тремя новыми фильмами.

Пока не могу раскрывать подробности, но могу сказать, что один из этих проектов будет особенно важным для украинской культуры. В нём затрагиваются темы, которые помогают укреплять нашу национальную идентичность и поддерживать дух украинцев.

Для меня большая честь быть частью этой истории. Я искренне верю в этот проект и с нетерпением жду, когда смогу рассказать о нём подробнее.