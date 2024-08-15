Разбитые сердца и возмущение: сеть не утихает с обсуждением фильма "Брось, если любишь"

15 августа 2024, 13:14
Читати новину українською
Автор: Влада Пономарева

8 августа, в Украине состоялась долгожданная премьера романтической драмы "Брось, если любишь". Зрители активно делятся впечатлениями от экранизации бестселлера и обсуждают освещение проблемы домашнего насилия в фильме.

Кинолента, где в главных ролях сыграли Блейк Лайвли и Джастин Бальдони, вызвала разную реакцию аудитории. Кто-то оставил кинотеатр возмущенным от разногласий деталей сюжета с книгой, а кто-то – умиленным от некоторых моментов фильма. Подробнее о реакции зрителей на "Брось, если любишь" – в материале Кино 24.

Не пропустите "Голос целого поколения": украинцы эмоционально реагируют на премьеру фильма о Назарии Яремчуке

Что известно о фильме

Кинокартина – экранизация бестселлера Коллин Гувер, релиз которой так долго ждали поклонника. История рассказывает о Лили Блум, которая с детства видела домашнее насилие в своей семье. Она захотела изменить жизнь, поэтому переехала в Бостон и познакомилась с нейрохирургом Райлом. Впрочем, впоследствии поведение мужчины начало напоминать главной героини собственного отца, из-за чего ей придется сделать важный выбор – остаться в несчастливых отношениях или разорвать этот круг.

"Брось, если любишь": смотрите трейлер онлайн

Реакция зрителей на "Брось, если любишь"

Украинцы активно делятся впечатлением после просмотра ленты. Киноманы отмечают хорошую актерскую игру главных героев и призывают других окунуться в мир фильма. Так, зрители снимают видео, где показывают себя до просмотра и после него.

@vlada.vasylivna #покиньякщокохаєш ♬ Skinny Love - Birdy
@vika.barv

книга чи фільм?

♬ original sound - emma ?
@marti_ssh ДУЖЕ ДУЖЕ багато пропущених основних моментів,але загалом нормік) @юстічка #покиньякщокохаєш #фільм #букток #рекомендации #україна #студент #fup #fyp #fypシ #вайб #плачу #книги ♬ original sound - aeylq

В то же время некоторые пользователи опубликовали отзывы, в которых сравнили экранизацию и с книгой. По словам пользователей, им не хватило детального описания чувств главной героини в фильме. Хотя некоторые оценили актерскую игру Лайвли и ее эмоциональность.

@alinejro #покиньякщокохаєш #покиньякщокохаєшфільм #колінгувер #букток #буктокукраїнською #блейклайвли #itendswithus ♬ оригінальний звук - Алінейро thinks so
@zolotavskayaa #покиньякщокохаєш #itendswithus ♬ оригінальний звук - Anastasia Zolotavskaya
@innaa_sr #покиньякщокохаєш #фільм#кінотеатр #одеса #планетакіно ♬ Skinny Love - Birdy

Впрочем, украинцы продолжают делиться атмосферой просмотра романтической драмы, вдохновляя других цитатами героев.

@liiia212121 @Іра Дзядук @ #рек#рекомендації#покиньякщокохаєш#українськийтікток#фільм#кіно#мої#rek#fo#foryou#fyp#colleenhoover ♬ sonido original - BRAYAN DEL REY
@anastasia_rudko_#покиньякщокохаєш #фільм #рекомендації ♬ оригінальний звук - N
@kris.livres Ці погляди і ці слова так запали мені при перегляді фільму #покиньякщокохаєш #itendswithus #фільмиукраїнською #укрбукток ♬ my tears ricochet - Taylor Swift

Конфликт между Лайвли и Бальдони

Пользователи начали активно обсуждать вероятные конфликты между актерами еще во время продвижения ленты. Тогда Блейк появлялась на красных дорожках, держа дистанцию от Джастина, с которым сыграла главную роль. Вместо этого она находилась в компании своего мужа Райана Рейнольдса, который занимается продвижением "Дэдпул и Росомаха". К тому же Лайвли не высказывается о проблеме домашнего насилия, освещенной в ленте, а только рекламирует свой бренд ухода за волосами на интервью.

@blakelivelylove Our favorite couple at the “It Ends With Us” premiere in New York #blakelively #blakelivelyandryanreynolds #ryanreynolds #itendswithus ♬ lover - ౨ৎ
@etalkctv Blake Lively shares that Lorraine Schwartz rings are her “comfort blanket” and breaks down Lily Bloom’s unique fashion in ‘It Ends With Us.’ Watch our full interview with the cast of ‘It Ends With Us’ on our YT at the link in our bio. #BlakeLively #ItEndsWithUs #LorraineSchwartz #ColleenHoover #BookTok #interview #JustinBaldoni #fashion #fashiontok #fashiontiktok #rings ♬ original sound - etalk

Сеть имеет несколько теорий относительно разногласий между звездами. Известно, что Бальдони – режиссер фильма, а Блейк – продюсер кинокартины. Как оказалось, актриса привлекла своего мужа к написанию ключевой сцены в ленте, что доказало большое влияние Рейнольдса и Лайвли на создание "Брось, если любишь".

В то же время фанаты разочарованы комментариями Блейк и Джастина во время премьеры их фильма. Дело в том, что режиссер рассказывал о важности освещения темы домашнего насилия в кинематографе, тогда как продюсер – замалчивала это и призвала обратить внимание на костюмы, в которых были одеты герои ленты.

@lesliee.mg both actors did a great job in their roles. But the difference in their press tour spoke very loud about their views on the movies real issue. #itendswithus #iewupresstour ♬ take a moment to breathe. - normal the kid

Такие высказывания Блейк показались поклонникам неуместными, поэтому те до сих пор критикуют актрису за постоянную рекламу фильма своего мужа и собственных брендов.