Работа над новым фильмом про медвежонка Паддингтона уже началась. Это подтвердили представители Studiocanal.

На прошлой неделе один из главных актеров фильма о Паддингтоне Хью Бонневилль заявил, что проект "где-то на горизонте".

К теме Jerry Heil перепела трек из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь": видео

На днях стало известно, что работа над проектом уже началась.

Мы можем подтвердить, что Studiocanal очень усердно работает над третьим фильмом с предельными мастерством и вниманием, как и над первыми двумя фильмами,

– заявил представитель компании.

Пока подробностей о будущей части "Приключения Паддингтона" нет. Но Studiocanal сообщила, что она снова будет сотрудничать с Heyday Films.

К слову, ранее сценарист и режиссер Паддингтона Пол Кинг заявил, что не будет снимать третью часть. Поэтому пока неизвестно, кто будет руководить проектом.

"Приключения Паддингтона": сюжет

Из темного Перу в Англию приехал добрый и воспитанный мишка с английскими манерами. Он принадлежит к редкому виду перуанских медведей.

Добрая женщина из семьи Брауни увидела Паддингтона на вокзале и решила приютить его. И пока мишка привыкает к новым условиям в большом городе, на него уже началась охота. Таксидермистка Миллисент хочет сделать из Паддингтона чучело для своего музея.

Фильм "Приключения Паддингтона": смотрите Трелер

В ролях: