Робота над новим фільмом про ведмедика Паддінгтона вже розпочалась. Це підтвердили представники Studiocanal.

Минулого тижня один з головний акторів фільму про Паддінгтона Х'ю Бонневілль заявив, що проєкт "десь на горизонті".

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Днями стало відомо, що робота над проєктом вже розпочалась.

Ми можемо підтвердити, що Studiocanal дуже старанно працює над третім фільмом з граничними майстерністю та увагою, як і над першими двома фільмами,

– заявив представник компанії.

Поки що подробиць про майбутню частину "Пригоди Паддінгтона" немає. Але Studiocanal повідомила, що вона знову співпрацюватиме з Heyday Films.

До слова, раніше сценарист-режисер Паддінгтона Пол Кінг заявив, що не зніматиме третю частину. Тож поки що невідомо, хто керуватиме проєктом.

"Пригоди Паддінгтона": сюжет

З темного Перу до Англії приїхав добрий та вихований ведмедик з англійськими манерами. Він належить до рідкісного виду перуанських ведмедів.

Добра жінка з сім'ї Брауні побачила Паддінгтона на вокзалі та вирішила прихистити його. І поки ведмедик звикає до нових умов у великому місті, на нього вже почалось полювання. Таксидермістка Міллісент хоче зробити з Паддінгтона опудало для свого музею.

Фільм "Пригоди Паддінгтона": дивіться трелер

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