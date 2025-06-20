Скандальный фильм, который завирусился в сети: кто из актеров сыграл в ленте "Раша гудбай"
- Екатерина Варченко сыграла главную роль в фильме "Раша гудбай", где ее героиня Рита переживает кардинальные изменения в жизни после побега из оккупированной Горловки в Ужгород.
- Екатерина Варченко получила критику за сцену, где ее героиня приказывает сыну говорить, что они из Мариуполя, но актриса защищает свою роль, подчеркивая право каждого на собственное мнение.
- В поддержку Екатерины высказался ее муж, военнослужащий Анатоль фон Филандра, который отметил, что не позволит оскорблять свою семью.
- В фильме также снялись Андрей Исаенко, Алексей Нагрудный, Анна Буткевич, Слава Красовская, Екатерина Файн и другие.
"Раша гудбай" – один из самых скандальных украинских фильмов за 2025 год. Лента наделала немало шума еще до премьеры на больших экранах.
В материале Кино 24 мы рассказываем, кто из украинских актеров сыграл в "Раша гудбай".
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Кто из украинских актеров сыграл в фильме "Раша гудбай"
Екатерина Варченко сыграла главную роль в фильме "Раша гудбай". Она воплотила роль Риты, которая является звездой местного телевидения во временно оккупированной Горловке. Однако однажды после начала большой войны в Украине Рита вынуждена бежать и она думает, что села на транспорт, который завезет ее в Россию. Внезапно она оказывается на западе Украины, в Ужгороде. И с этого момента ее жизнь начинает кардинально меняться.
К слову, Екатерина получила немало хейта после премьеры ленты. Зрителей возмутил фрагмент комедии, в котором героиня из Горловки, которую играет Екатерина, находясь в Ужгороде, приказывает своему сыну говорить всем, что они из Мариуполя и прятались на Азовстали.
Екатерина ответила своим хейтерам и отметила, что каждый имеет право на свое мнение. Однако она уверена, что в этом фильме каждому что-то может откликнуться. Актриса сказала, что всех уважает и никого не осуждает, но есть вещи, которые ее оскорбляют.
Также в поддержку актрисы высказался ее муж, который сейчас является действующим военнослужащим. Анатоль фон Филандра, который защищает Украину в Нацгвардии, отметил, что сейчас он на передовой, но писать такие вещи и оскорблять его семью он не позволит никому.
В ленте также сыграли:
- Андрей Исаенко,
- Алексей Нагрудный,
- Анна Буткевич,
- Слава Красовская,
- Екатерина Файн и другие.
Зрители совершенно по-разному отзываются о ленте. Если же вас возмутил фильм "Раша гудбай", узнайте, что посмотреть, чтобы узнать правду о войне в Украине – по ссылке.