Это французско-норвежский фильм 2019 года "Расправь крылья". В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете ленты.

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О чем сюжет фильма "Расправь крылья"

Эта трогательная киноистория создана на основе книги французского автора Николя Ванье - известного писателя, режиссера и путешественника.

Сюжет ленты основан на реальной практике спасения диких птиц, но главная идея – значительно глубже. Это фильм о связи между поколениями, мечтами и окружающей средой. На примере взаимоотношений отца и сына авторы показывают, как через общее дело можно найти понимание, любовь к природе и желание изменить мир к лучшему.

По сюжету, юный герой приезжает на летние каникулы к отцу – чудаковатого, но добродушного человека, который занимается разведением диких гусей. Эти птицы каждый год мигрируют, и мужчина сопровождает их в небе на дельтаплане, помогая ориентироваться в пространстве.

"Расправь крылья": смотрите онлайн трейлер фильма

Сначала парень не разделяет увлечение отца – ему кажется это слишком странным и даже опасным. Но со временем он постепенно увлекается новым делом, учится заботиться о птицах и становится незаменимым помощником. А со временем наступает момент, когда именно ему придется взять на себя ответственность и сделать то, что раньше делал лишь его отец.

Это семейный фильм, наполненный теплом, красотой диких пейзажей и важными жизненными ценностями.

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