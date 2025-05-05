Це французько-норвезький фільм 2019 року "Розправ крила". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет стрічки.

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Про що сюжет фільму "Розправ крила"

Ця зворушлива кіноісторія створена на основі книги французького автора Ніколя Ваньє — відомого письменника, режисера та мандрівника.

Сюжет стрічки заснований на реальній практиці порятунку диких птахів, але головна ідея – значно глибша. Це фільм про зв'язок між поколіннями, мріями та довкіллям. На прикладі взаємин батька і сина автори показують, як через спільну справу можна віднайти порозуміння, любов до природи та бажання змінити світ на краще.

За сюжетом, юний герой приїздить на літні канікули до батька – дивакуватого, але добродушного чоловіка, який займається розведенням диких гусей. Ці птахи щороку мігрують, і чоловік супроводжує їх у небі на дельтаплані, допомагаючи орієнтуватися в просторі.

"Розправ крила": дивіться онлайн трейлер фільму

Спочатку хлопець не поділяє захоплення батька – йому здається це надто дивним і навіть небезпечним. Але з часом він поступово захоплюється новою справою, вчиться піклуватися про птахів і стає незамінним помічником. А згодом настає момент, коли саме йому доведеться взяти на себе відповідальність і зробити те, що раніше робив лише його батько.

Це сімейний фільм, наповнений теплом, красою диких краєвидів і важливими життєвими цінностями.

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