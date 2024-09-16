Кинофестиваль в Торонто таки покажет пропагандистский фильм "Русские на войне"

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) все-таки покажет скандальный фильм "Русские на войне". Это произойдет после заявления об отмене после протестов украинцев.

Фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне" покажут вне программы кинофестиваля. На сайте TIFF с программой видно два сеанса.

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Пропагандистскую ленту покажут в Торонто 17 сентября, тогда как сам фестиваль завершился 16 сентября. Билеты доступны в продаже.



Фильм планируют показать 17 сентября / Скриншот с сайта фестиваля

Показ фильма "Русские на войне" осудила вице-премьер Канады Христя Фриланд и госпожа посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Что известно о фильме "Русские на войне"

Ленту сняла режиссер Анастасия Трофимова, которая ранее работала на Russia Today. Она позиционирует фильм "антивоенным" и якобы освещает в нем судьбу "обычных" российских солдат. На самом деле здесь не вспоминают оккупацию Крыма, а говорят о "бомбардировке Донбасса", "нацизм в Украине" и т.д. – все это месседжи российской пропаганды и попытка оправдать вторжение. Это подчеркнула продюсер Дарья Бассель.

Фильм показали на Венецианском кинофестивале: это вызвало возмущение украинского киносообщества. Когда ленту захотели показать в Торонто, сначала организаторы отказывались. Они заявляли, что фильм не является российской пропагандой. Фестиваль отменил показ, ссылаясь на "угрозу безопасности".