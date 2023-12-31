Сейчас важно не только восстанавливать инфраструктуру общин, переживших оккупацию, но и поддерживать жителей ментально и культурно.

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Ukraїner презентовали фильм "Рождество вместе"

Чтобы подарить жителям деоккупированных территорий немного тепла, команда Ukraїner собрала три вертепа, которые помогли создать праздник, почувствовать дух Рождества и Маланки. Коляда звучала Слобожанщиной и Донбасом. С пожеланиями мира и победы вертеповщики ходили из дома в дом в Балаклее и Изюме, Тростянце и Ахтырке, Малой Рогане и Дергачах и других городах.

"Мы придумали инициативу "Рождество вместе" за очень короткий срок. В середине декабря 2022 года опубликовали пост, что ищем вертепы, готовые поехать на деоккупированные территории, и общины, которые готовы их принять. А в первые дни нового года открыли сбор на покрытие логистических затрат. За день мы собрали средства и уже 6 января поехал первый вертеп из Киева в Дергачевскую общину. Для нас было важно найти смельчаков, которые готовы были везти праздник и возрождать украинскую традицию там, где ее пытались уничтожить и насадить свои нарративы "Россия здесь навсегда", – рассказала продюсер фильма Кристина Кулаковская.

Режиссер монтажа Екатерина Цвигунова призналась, что во время работы часто были слезы на лице. У людей, переживших оккупацию, не пропало желание иметь праздник. Теперь оно наоборот приобрело сакральное значение. В каждом городе люди колядовали, щедровали. Украинские традиции звучали там, где раньше о них было мало известно.

Для каждого украинского Рождество – праздник ожидания чуда и духовное рождение каждого человека. Все мы воспринимаем его по-разному, но для всех нас оно имеет значение,

– подчеркнула Екатерина.

"Рождество вместе": смотрите фильм онлайн