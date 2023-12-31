Зараз важливо не лише відновлювати інфраструктуру громад, які пережили окупацію, а й підтримувати жителів ментально та культурно.

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Ukraїner презентували фільм "Різдво разом"

Щоб подарувати мешканцям деокупованих територій трішки тепла, команда Ukraїner зібрала три вертепи, які допомогли створити свято, відчути дух Різдва та Маланки. Коляда лунала Слобожанщиною та Донеччиною. З побажаннями миру та перемоги вертепувальники ходили від хати до хати в Балаклії та Ізюмі, Тростянці та Охтирці, Малій Рогані та Дергачах та інших містах.

"Ми придумали ініціативу "Різдво разом" за дуже короткий термін. У середині грудня 2022 року опублікували пост, що шукаємо вертепи, які готові поїхати на деокуповані території, та громади, які готові їх прийняти. А в перші дні нового року відкрили збір на покриття логістичних витрат. За день ми зібрали кошти й вже 6 січня поїхав перший вертеп з Києва у Дергачівську громаду. Для нас було важливо знайти відчайдухів, які готові були везти свято та відроджувати українську традицію там, де її намагались знищити та насадити свої наративи "расія здєсь навсєгда", – розповіла продюсерка фільму Христина Кулаковська.

Режисерка монтажу Катерина Цвігунова зізналася, що під час роботи часто були сльози на обличчі. У людей, які пережили окупацію, не зникло бажання мати свято. Тепер воно навпаки набуло сакрального значення. У кожному місті люди колядували, щедрували. Українські традиції лунали там, де раніше про них було мало відомо.

Для кожного українця Різдво – свято очікування дива і духовне народження кожної людини. Всі ми сприймаємо його по-різному, але для всіх нас воно має значення,

– підкреслила Катерина.

"Різдво разом": дивіться фільм онлайн