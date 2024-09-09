Украинские народные депутаты призвали канадских парламентариев не допустить показа пропагандистского фильма "Россияне на войне" на Международном кинофестивале в Торонто. Ленту российской документалистки Анастасии Трофимовой уже показали на Венецианском кинофестивале.

Режиссер заявляет, что ее работа является "антивоенной". Но сознательные украинцы поняли, что этот фильм – очередная пропаганда и попытка оправдать российскую агрессию против Украины, изображая армию оккупантов в более благоприятном свете.

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Украинцы призывают не допустить показ фильма "Русские на войне" на кинофестивале в Торонто

Фильм "Русские на войне" получил 340 000 долларов от медийного фонда, который финансируется правительством Канады, на его создание. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, подчеркнув, что финансовая поддержка спорного российского фильма вызывает вопросы, особенно учитывая его содержание.

Этот инцидент вызвал значительную реакцию среди украинской общественности, ведь фильм уже показали на Венецианском кинофестивале. Украинские художники и активисты считают, что такое присутствие на международных площадках только популяризирует нарративы, выгодные для российской стороны.

В частности, известный волонтер из Мариуполя Михаил Пуришев, который видел ленту, призвал к международной огласке, выразив возмущение тем, что на 10-й год войны в Украине "убийцы должны идти под трибунал, а не по красным дорожкам!"

Целью этого фильма является не отражение реальности войны или ее ужасных последствий, а попытка "отбелить" и гуманизировать российских военных. Через созданные нарративы фильм показывает оккупантов не как преступников и насильников, а как "несчастных людей", которых заставили воевать и убивать.

Последние эпизоды фильма даже включают фразу: "это просто люди, добрые люди". Однако, как отмечают возмущенные и сознательные украинцы, добрые люди не истребляют мирное население и не способствуют геноциду украинского народа. Мир должен помнить о том, кем являются российские оккупанты – это убийцы, которые должны понести ответственность за свои действия.