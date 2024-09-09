Режисерка заявляє, що її робота є "антивоєнною". Та свідомі українці зрозуміли, що цей фільм – чергова пропаганда та спроба виправдати російську агресію проти України, зображуючи армію окупантів у більш сприятливому світлі.

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Українці закликають не допустити показ фільму "Росіяни на війні" на кінофестивалі в Торонто

Фільм "Росіяни на війні" отримав 340 000 доларів від медійного фонду, який фінансується урядом Канади, на його створення. Про це заявила заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, підкресливши, що фінансова підтримка спірного російського фільму викликає питання, особливо з огляду на його зміст.

Цей інцидент викликав значну реакцію серед української громадськості, адже фільм уже показали на Венеціанському кінофестивалі. Українські митці та активісти вважають, що така присутність на міжнародних майданчиках лише популяризує наративи, вигідні для російської сторони.

Зокрема, відомий волонтер з Маріуполя Михайло Пуришев, який бачив стрічку, закликав до міжнародного розголосу, висловивши обурення тим, що на 10-й рік війни в Україні "вбивці мають йти під трибунал, а не червоними доріжками!"

Метою цього фільму є не відображення реальності війни чи її жахливих наслідків, а спроба "відбілити" та гуманізувати російських військових. Через створені наративи фільм показує окупантів не як злочинців і ґвалтівників, а як "нещасних людей", яких змусили воювати та вбивати.

Останні епізоди фільму навіть включають фразу: "це просто люди, добрі люди". Однак, як зазначають обурені та свідомі українці, добрі люди не винищують мирне населення і не сприяють геноциду українського народу. Світ має пам'ятати про те, ким є російські окупанти – це вбивці, які повинні понести відповідальність за свої дії.