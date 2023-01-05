Известно, что в кинокартине "Щедрик", премьера которого на украинских экранах состоялась 5 января, принимают участие польские актеры Мирослав Ганишевский и Йоанна Опозда, воплотившие семейство Калиновских. Также роль мужчини-еврея Исаака исполнил Томаш Собчак. Мы поинтересовались у режиссера Олеси, какой была атмосфера на съемочной площадке и есть ли отличия в работе с актерами из Украины и Польши.

Читайте интервью полностью "Щедрик" стоит посмотреть, – откровенный разговор с режиссером фильма Олесей Моргунец-Исаенко

Работать на съемочной площадке с ними было очень удобно. По-моему, разницы в сотрудничестве с польскими актерами или с украинскими нет. Все зависит от профессиональности актера и от самого человека,

– убеждена Моргунец-Исаенко.

По ее словам, сначала на роль поляка-военного они хотели пригласить Томаша. Но когда он пришел на пробы, то сразу поняла, что из него выйдет отличный еврей. И он сыграл его в фильме. В процессе общения Олеся выяснила, что его семья жила на еврейской улице и, возможно, у него есть родственники евреи.

"С Иоанной Опоздой и Мирославом Ганышевским у нас на площадке не было никаких проблем. Это было легко, интересный опыт. Актеры говорили ко мне на польском, а для них переводили мои реплики с украинского", – сказала режиссер.

Относительно того, поддержали ли польские актрисы украинскую команду во время показов фильма на фестивалях в мире, то большую поддержку выразил Томаш Собчак.

Он присутствовал на первом премьерном большом показе, состоявшемся в марте этого года, в Варшаве. Он уже стал другом нашего фильма и очень поддержал меня морально, когда началась война, занимает очень проукраинскую позицию. А вот Йоанна ездила на фестиваль украинского кино в Америке и представляла там наш фильм,

– подытожила создатель фильма.



Олеся Моргунец-Исаенко (имеет зеленый шарф) и Томаш Собчак / Фото из инстаграмма режиссера

Какие еще актрисы сыграли в фильме "Щедрик":

Яна Королева – София Иванюк, преподавательница пения

Андрей Мостренко – Михаил Иванюк, отец украинской семьи, муж Софии

Полина Громова – Ярослава Иванюк, дочь Софии (в молодости)

Анастасия Матешко – Ярослава Иванюк (взрослая)

Иоанна Опозда – Ванда Калиновская, мать польской семьи

Мирослав Ганишевский – отец польской семьи Калиновских

Томаш Собчак – Исаак Гершкович, отец еврейской семьи

Анна Бинеева – Берта Гершкович, жена Исаака

"Щедрик": смотреть онлайн трейлер онлайн