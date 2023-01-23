Фильм Шона Пенна о войне в Украине и Зеленском покажут на Берлинале-2023

Мировая премьера документальной ленты Шона Пенна о полномасштабном вторжении россиян в Украину и Владимира Зеленского состоится на 73-м ежегодном Берлинском кинофестивале. Событие продлится с 16 по 26 февраля 2023 года.

Лента "Суперсила" документирует Украину и президента Зеленского в начале российского вторжения. Фильм покажут в рамках внеконкурсной программы.

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Фильм Пенна под названием "Суперсила" покажут на Берлинале-2023

Представляя фильм, художественный руководитель из Берлина Карло Чатриан сказал: "Это документальный фильм, снятый при очень сложных обстоятельствах, но это также фильм, рассказывающий о роли искусства и художников в трудные времена".

Чатриан добавил, что в фильме использованы кадры Пенна в Украине в ноябре 2021 года, съемки с Зеленским, а также кадры из Киева в тот момент, когда началось вторжение России.



Шон Пенн и Владимир Зеленский в фильме / Фото Deadline

"Суперсила" будет показана в рамках специального гала-концерта Берлинале. Показ станет одним из главных событий в Берлине, который в этом году приходится на годовщину российского вторжения. На фестивале состоится ряд мероприятий, посвященных юбилею и в знак поддержки украинских кинематографистов. Эти мероприятия включают специальную панель на Европейском кинорынке в Берлине, посвященную вариантам финансирования украинского аудиовизуального контента. EFM также вручает бесплатные рыночные и фестивальные аккредитации украинским кинематографистам. На фестиваль приедут около 50 профессионалов украинской индустрии.

Фестиваль также покажет 9 украинских фильмов, в том числе новый фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт".

Берлинале является кинофестивалем класса А, одним из старейших и крупнейших кинофестивалей в мире. Ежегодно в программу входит около 400 фильмов, а показы посещают более 200 тысяч зрителей и многочисленные звезды.

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Напомним, когда Россия ворвалась в Украину 24 февраля, Шон Пенн снимал документальный фильм о нашей борьбе. Позже основал благотворительную организацию, чтобы помогать переселенцам, а также посетил Ирпень и Бучу, чтобы рассказать миру об Украине.

В ноябре 2022 года Пенн посетил Украину и привез Зеленскому своему Оскара. Награда будет находиться в Украине до окончания войны как символ веры в победу нашей страны. Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени, которым актера было награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.