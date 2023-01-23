Церемония награждения состоится 11 марта. Больше всего номинаций на антипремию получила лента с Аней де Армас "Блондинка".

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Номинанты антипремии "Золотая малина 2023"

Худший фильм

  • "Блондинка";
  • "Хорошего траура";
  • "Морбиус";
  • "Пиноккио";
  • "Русалка и дочь короля".

Худший режиссер

  • Джадд Апатоу – "Картофель";
  • Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго траура";
  • Эндрю Доминик – "Блондинка";
  • Роберт Земекис – "Пиноккио";
  • Даниэль Эспиноса – "Морбиус".

Худшая актриса

  • Райан Кира Армстронг – "Воспламеняющаяся взглядом";
  • Брайс Даллас Ховард – "Мир Юрского периода: Господство";
  • Дайан Китон - "Мак и Рита";
  • Алисия Сильверстоун – "Рекуин";
  • Кайя Скоделарио – "Русалка и дочь короля".

Худший актер

  • Машин Ган Келли – "Хорошего траура";
  • Пит Дэвидсон – "Мармадюк";
  • Джаред Лето – "Морбиус";
  • Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин";
  • Том Хэнкс – "Пиноккио".

Худший актер второго плана

  • Пит Дэвидсон – "Доброго траура";
  • Мод Сан – "Хорошего траура";
  • Ксавьер Сэмюэль – "Блондинка";
  • Эван Уильямс – "Блондинка";
  • Том Хэнкс – "Элвис".

Худшая актриса второго плана

  • Адриа Архона – "Морбиус";
  • Лоррейн Бракко – "Пиноккио";
  • Пенелопа Крус – "Код 355";
  • Фань Бинбин – "Русалка и дочь короля";
  • Мира Сорвино – "Ламборгини: человек легенда".

Худший сценарий

  • "Блондинка";
  • "Хорошего траура";
  • "Мир Юрского периода: Господство";
  • "Морбиус";
  • "Пиноккио".

Худший римейк, сиквел или рип-офф

  • "Блондинка";
  • "Воспламеняющийся взглядом";
  • "Мир Юрского периода: Господство";
  • "Пиноккио";
  • "365 дней" – оба сиквела.