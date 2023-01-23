Церемония награждения состоится 11 марта. Больше всего номинаций на антипремию получила лента с Аней де Армас "Блондинка".

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Номинанты антипремии "Золотая малина 2023"

Худший фильм

"Блондинка";

"Хорошего траура";

"Морбиус";

"Пиноккио";

"Русалка и дочь короля".

Худший режиссер

Джадд Апатоу – "Картофель";

Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго траура";

Эндрю Доминик – "Блондинка";

Роберт Земекис – "Пиноккио";

Даниэль Эспиноса – "Морбиус".

Худшая актриса

Райан Кира Армстронг – "Воспламеняющаяся взглядом";

Брайс Даллас Ховард – "Мир Юрского периода: Господство";

Дайан Китон - "Мак и Рита";

Алисия Сильверстоун – "Рекуин";

Кайя Скоделарио – "Русалка и дочь короля".

Худший актер

Машин Ган Келли – "Хорошего траура";

Пит Дэвидсон – "Мармадюк";

Джаред Лето – "Морбиус";

Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин";

Том Хэнкс – "Пиноккио".

Худший актер второго плана

Пит Дэвидсон – "Доброго траура";

Мод Сан – "Хорошего траура";

Ксавьер Сэмюэль – "Блондинка";

Эван Уильямс – "Блондинка";

Том Хэнкс – "Элвис".

Худшая актриса второго плана

Адриа Архона – "Морбиус";

Лоррейн Бракко – "Пиноккио";

Пенелопа Крус – "Код 355";

Фань Бинбин – "Русалка и дочь короля";

Мира Сорвино – "Ламборгини: человек легенда".

Худший сценарий

"Блондинка";

"Хорошего траура";

"Мир Юрского периода: Господство";

"Морбиус";

"Пиноккио".

Худший римейк, сиквел или рип-офф