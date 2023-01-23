Церемонія нагородження відбудеться 11 березня. Найбільше номінацій на антипремію отримала стрічка з Анею де Армас "Білявка".
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Номінанти антипремії "Золота малина 2023"
Найгірший фільм
- "Білявка";
- "Доброго трауру";
- "Морбіус";
- "Піноккіо";
- "Русалка та дочка короля".
Найгірший режисер
- Джадд Апатоу – "Бульбашка";
- Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго трауру";
- Ендрю Домінік – "Білявка";
- Роберт Земекіс – "Піноккіо";
- Даніель Еспіноса – "Морбіус".
Найгірша актриса
- Раян Кіра Армстронг – "Займиста поглядом";
- Брайс Даллас Ховард – "Світ Юрського періоду: Панування";
- Даян Кітон – "Мак і Рита";
- Алісія Сільверстоун – "Рекуїн";
- Кая Скоделаріо – "Русалка і дочка короля".
Найгірший актор
- Машин Ган Келлі – "Доброго трауру";
- Піт Девідсон – "Мармадюк";
- Джаред Лето – "Морбіус";
- Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин";
- Том Генкс – "Піноккіо".
Найгірший актор другого плану
- Піт Девідсон – "Доброго трауру";
- Мод Сан – "Доброго трауру";
- Ксав'єр Семюель – "Білявка";
- Еван Вільямс – "Блондинка";
- Том Генкс – "Елвіс".
Найгірша актриса другого плану
- Адріа Архона – "Морбіус";
- Лоррейн Бракко – "Піноккіо";
- Пенелопа Крус – "Код 355";
- Фань Бінбін – "Русалка та дочка короля";
- Миру Сорвіно – "Ламборґіні: людина легенда".
Найгірший сценарій
- "Білявка";
- "Доброго трауру";
- "Світ Юрського періоду: Панування";
- "Морбіус";
- "Піноккіо".
Найгірший римейк, сиквел чи ріп-офф
- "Білявка";
- "Займиста поглядом";
- "Світ Юрського періоду: Панування";
- "Піноккіо";
- "365 днів" – обидва сіквела.