Церемонія нагородження відбудеться 11 березня. Найбільше номінацій на антипремію отримала стрічка з Анею де Армас "Білявка".

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Номінанти антипремії "Золота малина 2023"

Найгірший фільм

"Білявка";

"Доброго трауру";

"Морбіус";

"Піноккіо";

"Русалка та дочка короля".

Найгірший режисер

Джадд Апатоу – "Бульбашка";

Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго трауру";

Ендрю Домінік – "Білявка";

Роберт Земекіс – "Піноккіо";

Даніель Еспіноса – "Морбіус".

Найгірша актриса

Раян Кіра Армстронг – "Займиста поглядом";

Брайс Даллас Ховард – "Світ Юрського періоду: Панування";

Даян Кітон – "Мак і Рита";

Алісія Сільверстоун – "Рекуїн";

Кая Скоделаріо – "Русалка і дочка короля".

Найгірший актор

Машин Ган Келлі – "Доброго трауру";

Піт Девідсон – "Мармадюк";

Джаред Лето – "Морбіус";

Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин";

Том Генкс – "Піноккіо".

Найгірший актор другого плану

Піт Девідсон – "Доброго трауру";

Мод Сан – "Доброго трауру";

Ксав'єр Семюель – "Білявка";

Еван Вільямс – "Блондинка";

Том Генкс – "Елвіс".

Найгірша актриса другого плану

Адріа Архона – "Морбіус";

Лоррейн Бракко – "Піноккіо";

Пенелопа Крус – "Код 355";

Фань Бінбін – "Русалка та дочка короля";

Миру Сорвіно – "Ламборґіні: людина легенда".

Найгірший сценарій

"Білявка";

"Доброго трауру";

"Світ Юрського періоду: Панування";

"Морбіус";

"Піноккіо".

Найгірший римейк, сиквел чи ріп-офф