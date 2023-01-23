Церемонія нагородження відбудеться 11 березня. Найбільше номінацій на антипремію отримала стрічка з Анею де Армас "Білявка".

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Номінанти антипремії "Золота малина 2023"

Найгірший фільм

  • "Білявка";
  • "Доброго трауру";
  • "Морбіус";
  • "Піноккіо";
  • "Русалка та дочка короля".

Найгірший режисер

  • Джадд Апатоу – "Бульбашка";
  • Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго трауру";
  • Ендрю Домінік – "Білявка";
  • Роберт Земекіс – "Піноккіо";
  • Даніель Еспіноса – "Морбіус".

Найгірша актриса

  • Раян Кіра Армстронг – "Займиста поглядом";
  • Брайс Даллас Ховард – "Світ Юрського періоду: Панування";
  • Даян Кітон – "Мак і Рита";
  • Алісія Сільверстоун – "Рекуїн";
  • Кая Скоделаріо – "Русалка і дочка короля".

Найгірший актор

  • Машин Ган Келлі – "Доброго трауру";
  • Піт Девідсон – "Мармадюк";
  • Джаред Лето – "Морбіус";
  • Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин";
  • Том Генкс – "Піноккіо".

Найгірший актор другого плану

  • Піт Девідсон – "Доброго трауру";
  • Мод Сан – "Доброго трауру";
  • Ксав'єр Семюель – "Білявка";
  • Еван Вільямс – "Блондинка";
  • Том Генкс – "Елвіс".

Найгірша актриса другого плану

  • Адріа Архона – "Морбіус";
  • Лоррейн Бракко – "Піноккіо";
  • Пенелопа Крус – "Код 355";
  • Фань Бінбін – "Русалка та дочка короля";
  • Миру Сорвіно – "Ламборґіні: людина легенда".

Найгірший сценарій

  • "Білявка";
  • "Доброго трауру";
  • "Світ Юрського періоду: Панування";
  • "Морбіус";
  • "Піноккіо".

Найгірший римейк, сиквел чи ріп-офф

  • "Білявка";
  • "Займиста поглядом";
  • "Світ Юрського періоду: Панування";
  • "Піноккіо";
  • "365 днів" – обидва сіквела.