На 30-м Таллиннском международном кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) состоялся показ украинского документального фильма "TO DIE TO LIVE" режиссера Юлии Гонтарук. Фильм об украинских бойцах, съемки которого длились 12 лет, оказался на удивление близким и понятным балтийским зрителям. А кинокритики уже успели назвать картину "эпосом целой страны, в котором каждый герой обретает себя".

Как прошел показ, что особенно поразило зрителей и как режиссерке удалось запечатлеть большой срез из жизни героев – в эксклюзивном материале для 24 Канала.

О чем фильм "TO DIE TO LIVE"

"TO DIE TO LIVE" – документальный фильм, снятый совместно Украиной (объединение "Вавилон’13"), Латвией и Словакией. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале класса "А" в Карловых Варах, после чего картина получила Гран-при и награду за лучший полнометражный документальный фильм на Одесском международном кинофестивале, а в октябре вышла в кинопрокат в Словакии.



"TO DIE TO LIVE": смотреть трейлер

История фильма начинается в 2014 году, когда трое украинских добровольцев воевали на передовой, а российская война впервые пришла на украинскую землю. Герои возвращаются домой другими людьми. Понеся потери и встретившись со смертью лицом к лицу, они сталкиваются с новым вызовом: как найти себя в мире, который не изменился? Как остаться в живых, когда часть тебя умерла там, на войне? Но только что кажется, что наступил хрупкий мир и их жизнь начала налаживаться, Россия начинает полномасштабное вторжение, и война вновь зовет их в бой. Через личные преобразования трех бойцов фильм олицетворяет путь всей нации, которая меняется под давлением войны.

Как вам удалось снимать фильм в течение 12 лет и как вы нашли форму, способную передать опыт войны и, в частности, ПТСР?

Мне нужно было найти определенный кинематографический язык, чтобы зрители могли прочувствовать состояние героев, понять, что с ними происходит. Сначала я думала об использовании флэшбэков. А потом, в 2023 году, я снова пересмотрела весь отснятый материал и поняла, что фильм должен выглядеть как ПТСР. Я нашла одну фразу Танцора (Алексей Олексюк). Он сказал, что на войне они потеряли себя, их эго было разрушено, и теперь ему нужно собрать себя заново. И тогда я поняла: именно фрагментарность должна стать основой этого языка, – делится подробностями режиссер Юлия Гончарук.

Какими были съемки именно для вас? Ведь вы предоставили камере доступ к самым личным моментам жизни.

Бывали моменты, когда твоя гражданская жизнь уже наладилась, светит солнце, ты находишься на определенном плато – и именно тогда приходит Юлия и начинает снимать фильм о войне. А иногда все было наоборот: в гражданской жизни все шло плохо, я не хотел видеть ни камеру, ни людей вокруг. Я много раз говорил, что больше не буду участвовать в фильме. Но в итоге этого так и не произошло. Сейчас этот фильм для меня – как большой лист, который дал возможность подумать обо всем без эмоций, более рационально, – Алексей Олексюк, "Танцор".

Почему фильм об украинских добровольцах так сильно резонирует с зарубежными зрителями, которые никогда не были на войне, и о чем на самом деле эта история, если не фокусироваться на теме войны?

Боевые действия в фильме порой отходят на второй план, потому что в центре внимания – обычный человек, оказавшийся в чрезвычайно напряженных, стрессовых обстоятельствах. Война просто обостряет и ускоряет все то, что в мирное время происходит медленнее. Но вопросы, с которыми сталкиваются герои, знакомы каждому: как строить отношения, как воспитывать детей, где искать внутреннюю мотивацию, как двигаться к своей цели и что делать, когда возникает вопрос защиты собственного дома. Именно поэтому каждый человек может увидеть в этой истории часть своей жизни и своей личности, – Алексей Олексюк, "Танцор".

Какие внутренние трансформации за эти годы пережили семьи бойцов, которые держат тыл и ждут возвращения с фронта?

Снежана, жена бойца Сергея Кутракова ("Шакти"), признается, что именно показ в Таллинне вызвал у нее самые сильные эмоции:

Я не была на войне, но ждала своего мужа дома – это другое поле боя, где ты живешь с единственной надеждой никогда не услышать рокового телефонного звонка. За эти 12 лет мы поняли: когда у воина ПТСР, его на самом деле переживает вся семья, и перед тобой встает выбор – уйти или измениться самой. В этой истории изменились все: я, мы с Сергеем как пара и вся наша семья. Когда я увидела настоящую войну его глазами, я решила пройти этот путь трансформации вместе с ним. В основе всего лежит любовь

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