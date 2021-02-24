Том и Джерри возвращаются: новый фильм совсем скоро в украинских кинотеатрах
Уже на этой неделе в украинских кинотеатрах покажут новый фильм "Том и Джерри" от Warner Bros. Анимированные герои оживут в игровом кино.
Источник:24 канал
Выход ленты на экраны посвященный 80-летию от создания персонажей. Режиссером проекта стал Тим Стори.
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Сюжет нового фильма про Тома и Джерри
События разворачиваются в фешенебельном отеле. И мышонок Джерри избрал его себе, как новый дом. Но в отеле запланировали громкую свадьбу, поэтому сотрудница отеля Кайла, которую играет Хлоя Морец, заводит себе кота Тома, чтобы тот избавился от грызуна.
Для Тома это принципиальная позиция. Ведь с предыдущего дома его выгнали как раз потому, что он не мог поймать эту самую мышь.
Фильм "Том и Джерри": смотрите трейлер
В главных ролях:
- Хлоя Морец,
- Майкл Пенья,
- Уильям Анна,
- Паллави Шарда,
- Колин Джост и другие.
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