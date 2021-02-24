Уже на этой неделе в украинских кинотеатрах покажут новый фильм "Том и Джерри" от Warner Bros. Анимированные герои оживут в игровом кино.

Выход ленты на экраны посвященный 80-летию от создания персонажей. Режиссером проекта стал Тим Стори.

К теме Тим Бертон снимет для Netflix сериал о Уэнсдей с "Семейки Аддамсов"

Сюжет нового фильма про Тома и Джерри

События разворачиваются в фешенебельном отеле. И мышонок Джерри избрал его себе, как новый дом. Но в отеле запланировали громкую свадьбу, поэтому сотрудница отеля Кайла, которую играет Хлоя Морец, заводит себе кота Тома, чтобы тот избавился от грызуна.

Для Тома это принципиальная позиция. Ведь с предыдущего дома его выгнали как раз потому, что он не мог поймать эту самую мышь.

Фильм "Том и Джерри": смотрите трейлер

В главных ролях: