Том і Джеррі повертаються: новий фільм зовсім скоро в українських кінотеатрах
Вже цього тижня в українських кінотеатрах покажуть новий фільм "Том і Джеррі" від Warner Bros. Так, анімовані герої оживуть в ігровому кіно.
Джерело:24 канал
Вихід стрічки на екрани присвячений 80-річчю від створення персонажів. Режисером проєкту став Тім Сторі.
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Сюжет нового фільму про Тома і Джеррі
Події розгортаються у фешенебельному готелі. І мишеня Джеррі обрало його собі, як нову домівку. У готелі заплановане гучне весілля, тож працівниця готелю Кайла, яку грає Хлоя Морец, заводить собі кота Тома, аби той позбавився від гризуна.
Для Тома це принципова позиція. Адже з попередньої домівки його вигнали якраз через те, що він не міг спіймати цю саму мишу.
Фільм "Том і Джеррі": дивіться трейлер
У головних ролях:
- Хлоя Морец,
- Майкл Пенья,
- Вільям Ганна,
- Паллаві Шарда,
- Колін Джост та інші.
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