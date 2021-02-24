Вже цього тижня в українських кінотеатрах покажуть новий фільм "Том і Джеррі" від Warner Bros. Так, анімовані герої оживуть в ігровому кіно.

Вихід стрічки на екрани присвячений 80-річчю від створення персонажів. Режисером проєкту став Тім Сторі.

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Сюжет нового фільму про Тома і Джеррі

Події розгортаються у фешенебельному готелі. І мишеня Джеррі обрало його собі, як нову домівку. У готелі заплановане гучне весілля, тож працівниця готелю Кайла, яку грає Хлоя Морец, заводить собі кота Тома, аби той позбавився від гризуна.

Для Тома це принципова позиція. Адже з попередньої домівки його вигнали якраз через те, що він не міг спіймати цю саму мишу.

Фільм "Том і Джеррі": дивіться трейлер

У головних ролях: