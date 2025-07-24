10 фильмов, которые украинцы чаще всего смотрят на Netflix
- Самым популярным фильмом на Netflix среди украинцев является немецкий триллер "Кирпич".
- В рейтинге самых популярных фильмов также есть "Напарники поневоле", "К-поп-охотники на демонов", "Старая гвардия 2" и другие.
Просмотр Netflix – один из вариантов хорошего проведения вечера. Платформа уже обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных лент.
Сейчас украинцы чаще всего смотрят фильм "Кирпич", сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. О чем эта лента, а также полный рейтинг – смотрите далее.
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Какой фильм является самым популярным на Netflix?
Самым популярным среди украинцев является фильм "Кирпич". Это новый немецкий триллер, что держит в напряжении от начала до конца. По сюжету, вокруг многоквартирного дома, в котором живут Тим и Оливия, за ночь появляется загадочная кирпичная стена. Чтобы спастись, им приходится объединить свои усилия с недоверчивыми соседями.
"Кирпич": смотрите онлайн трейлер фильма
На втором месте сейчас новая комедия "Напарники поневоле". Это история об очень упорном полицейском и безрассудном бывшем детективе. Сейчас они вынуждены работать вместе, а на улицах Роттердама возникает настоящий хаос.
"Напарники поневоле": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в рейтинге самых популярных фильмов есть:
- "К-поп-охотники на демонов";
- "Медея: Экзотическая свадьба";
- "Старая гвардия 2";
- "Люблю тебя ненавидеть";
- "Отпуск вслепую";
- "Чего хотят мужчины";
- "Собачки";
- "Бесконечность".