Наразі українці найчастіше дивляться фільм "Цегла", повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. Про що ця стрічка, а також повний рейтинг – дивіться далі.

До теми Що українці дивляться на Netflix: 10 найпопулярніших серіалів

Який фільм є найпопулярнішим на Netflix?

Найпопулярнішим серед українців є фільм "Цегла". Це новий німецький трилер, що тримає в напрузі від початку до кінця. За сюжетом, навколо багатоквартирного будинку, в якому живуть Тім й Олівія, за ніч з'являється загадкова цегляна стіна. Щоб врятуватися, їм доводиться об'єднати свої зусилля з недовірливими сусідами.

"Цегла": дивіться онлайн трейлер фільму

На другому місці зараз нова комедія "Напарники мимоволі". Це історія про дуже завзятого поліцейського та нерозсудливого колишнього детектива. Зараз вони змушені працювати разом, а на вулицях Роттердама виникає справжній хаос.

"Напарники мимоволі": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у рейтингу найпопулярніших фільмів є: