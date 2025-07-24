Сейчас украинцы чаще всего смотрят фильм "Кирпич", сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. О чем эта лента, а также полный рейтинг – смотрите далее.

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Какой фильм является самым популярным на Netflix?

Самым популярным среди украинцев является фильм "Кирпич". Это новый немецкий триллер, что держит в напряжении от начала до конца. По сюжету, вокруг многоквартирного дома, в котором живут Тим и Оливия, за ночь появляется загадочная кирпичная стена. Чтобы спастись, им приходится объединить свои усилия с недоверчивыми соседями.

"Кирпич": смотрите онлайн трейлер фильма

На втором месте сейчас новая комедия "Напарники поневоле". Это история об очень упорном полицейском и безрассудном бывшем детективе. Сейчас они вынуждены работать вместе, а на улицах Роттердама возникает настоящий хаос.

"Напарники поневоле": смотрите онлайн трейлер фильма

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