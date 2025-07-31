Это лето во многих регионах дождливое, поэтому вместо отдыха на природе люди все чаще выбирают оставаться дома. Чтобы отдохнуть от рабочего дня, перезагрузиться, идеальным вариантом является просмотр Netflix.

Еженедельно стриминговая платформа обновляет рейтинг самых популярных лент. Сейчас украинцы чаще всего просматривают новую комедию "Счастливчик Гилмор 2". О чем этот фильм и какие еще есть в рейтинге – узнавайте далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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Какие 10 самых популярных фильмов на Netflix?

"Счастливчик Гилмор 2"

Первая часть этой ленты вышла на экраны еще в 1996 году. Главную роль в этой комедии сыграл неповторимый Адам Сэндлер. В продолжении его персонаж снова появляется в роли хоккеиста-неудачника, который становится звездой гольфа. Теперь он возвращается в спорт, чтобы оплатить обучение дочери в балетной школе.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кейпоп-охотники на демонов"

Этот фэнтезийный анимационный музыкальный фильм тоже является одним из самых популярных на Netflix. Хотя фильм направлен на детскую аудиторию, его активно просматривают и взрослые. По сюжету, в свободное от выступлений время суперзвезды K-pop Руми, Мира и Зои используют свои тайные силы, чтобы защищать поклонников от сверхъестественных угроз.

"Кейпоп-охотники на демонов": смотрите онлайн трейлер фильма

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