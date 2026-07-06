Как сообщает Hollywoodreporter, Ной Уайли признался, что из-за съемок в сериале "Скорая помощь" ему пришлось отказаться от нескольких громких проектов. Среди них – фильм Джорджа Клуни "Спокойной ночи, удачи" и культовый "Спасти рядового Райана", где он мог сыграть главную роль вместо Мэта Деймона.

"Я должен был сыграть рядового Райана, но график съемок „Скорой помощи“ не оставил мне такой возможности", – рассказал Уайли.



Мэтт Деймон в фильме "Спасти рядового Райана" / Фото imdb



Впрочем, о упущенных возможностях он не сожалеет. По словам Уайли, трудно представить кого-то другого на месте Мэтта Деймона или Джереми Дэвиса, ведь они блестяще справились со своими персонажами.

Похоже, судьба тогда сделала свой выбор. Зато теперь Ной Уайли переживает новую волну популярности благодаря сериалу "The Pitt", который уже успел стать одним из самых успешных телевизионных проектов последних лет.



Кстати, одна из звезд фильма "Спасти рядового Райана" – Том Хэнкс – сыграет в новом фильме.