Як повідомляє Hollywoodreporter, Ной Вайлі зізнався, що через зйомки в серіалі "Швидка допомога" довелося відмовитися від кількох гучних проєктів. Серед них – фільм Джорджа Клуні "Добраніч, хай щастить" і культовий "Врятувати рядового Раяна, де він міг зіграти головну роль замість Мета Деймона.

Я мав зіграти рядового Раяна, але графік Швидкої допомоги не залишив мені такого шансу, – розповів Вайлі.



Метт Деймон у фільмі "Врятувати рядового Раяна" / Фото imdb



Втім, про втрачені можливості він не шкодує. За словами Вайлі, важко уявити когось іншого на місці Метта Деймона чи Джеремі Девіса, адже вони блискуче впоралися зі своїми персонажами.

Схоже, доля тоді зробила свій вибір. Зате тепер Ной Вайлі переживає нову хвилю популярності завдяки серіалу "The Pitt", який уже встиг стати одним із найуспішніших телевізійних проєктів останніх років.



До речі, що одна зірка фільму "Врятувати рядового Раяна" Том Генкс зіграє у новому фільмі.