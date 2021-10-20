В свои 25 лет Тимоти уже снялся в более 25 фильмах, побывал на страницах многих журналов и даже был номинирован на премию Оскар после дебюта в фильме "Назови меня своим именем". В каких еще фильмах актер сыграл свои потрясающие роли – читайте дальше.

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Фильмы, которые стоит посмотреть с участием Тимоти Шаламе

"Дюна" (Dune)

"Дюна" – фильм 2021 года, снятый по мотивам научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. События разворачиваются в далеком будущем, где пустынная планета Арракис – единственный источник наиболее редкого и ценного вещества в мире, которое продлевает жизнь человека. Шаламе здесь сыграл главную роль Пола, сына герцога, отправившегося на Арракис помочь своей семье достать пряности.

"Дюна" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн

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"Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name)

"Назови меня своим именем" – романтическая драма. Действие фильма разворачивается летом 1983 года в Северной Италии, где живет 17-летний Элио Перлман вместе со своими родителями. Жизнь подростка неожиданно меняется с приездом молодого американского ученого Оливера. Между Оливером и Элио завязывается дружба, перерастающая в страстные любовные отношения. Согласно сюжету фильма, Элио (Тимоти Шаламе) влюбляется в мужчину, для него это что-то новое, что раньше с ним никогда не случалось. Именно этот фильм принес актеру больше всего наград и первую всемирную славу.

"Назови меня своим именем" 2017: смотреть трейлер фильма онлайн

"Маленькие женщины" (Little Women)

"Маленькие женщины" – основой новой картины режиссера Греты Гервиг стал одноименный роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, который рассказывает о жизни четырех сестер во время Гражданской войны в США. Тимоти в ленте досталась роль Теодора Лоренса (или просто Лори) – сироты и соседа семьи Марч. Как говорит сам актер, прочитав книгу, сразу влюбился в эту историю и с удовольствием принял участие в съемках. Здесь можно актера рассмотреть с более романтической стороны, поскольку он был таинственно влюблен в одну из сестер.

"Маленькие женщины" 2019: смотреть трейлер фильма онлайн

"Король" (The King)

"Король" – это исторический драматический фильм, рассказывающий о принце Геле – будущем короле Генрихе V, который должен унаследовать престол и узнать, что же такое власть. Здесь Шаламе сыграл главную роль принца Гела, который не хочет жить королевской жизнью под руководством своего отца. Сам фильм – это экранизация исторических пьес Шекспира "Генрих IV" и "Генрих V".

"Король" 2019: смотреть трейлер фильма онлайн

"Хороший мальчик" (Beautiful Boy)

"Хороший мальчик" – довольно тяжелая психологическая драма, в которой Тимоти сыграл главную роль. Фильм является биографической историей парня с зависимостью. В этой картине отец пытается найти общий язык со своим сыном Ником, который подсел на тяжелые наркотики, и пытался побороть его зависимость. Роль Ника – тяжелая, в ней показывают большой спектр эмоций от состояния под наркотиками до желания сохранить отношения с отцом, страданий из-за разлуки с ним и отчаяния героя наедине с собой.

"Хороший мальчик" 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Интерстеллар" (Interstellar)

"Интерстеллар" – научно-фантастический фильм от Кристофера Нолана о том, как на планете Земля заканчиваются ресурсы для жизни и группа ученых летит в открытый космос изучать другие планеты для дальнейшей эмиграции людей. Это один из первых фильмов Тимоти, где он сыграл второстепенную роль сына пилота НАСА Мэтью Макконахи. К сожалению, здесь не так часто в кадре можно увидеть самого Шаламе, но фильм беспрекословно стоит внимания.

"Интерстеллар" 2014: смотреть трейлер фильма онлайн

Автор: София Бигайло