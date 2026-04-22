Актриса обвиняла звезду "Пиратов Карибского моря" в тирании и сексуальном насилии. Однако суд присяжных стал на сторону Деппа. Более того, сегодня, 22 апреля, Эмбер отмечает день рождения. Бывшей жене Джонни исполнилось 40 лет, поэтому далее в материале 24 Канал расскажет о фильмографии звезды.

"Ромовый дневник", 2011

Рейтинг IMDb: 6,1

Журналист Пол Кэмп больше не может жить в лживом и глянцевом мире Нью-Йорка. Он бросает работу в престижном издании, а точкой назначения выбирает Пуэрто-Рико. Поиски "себя" заводят в тупик, как вдруг знакомство с американкой Шено меняет его жизнь. Однако красавица оказывается помолвленной, поэтому Полу придется продемонстрировать решительность.

"Лига справедливости", 2017

Рейтинг IMDb: 6,0

Брюс Уэйн, который вдохновился самопожертвованием Супермена, снова обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с проснувшейся угрозой,.

"Три дня на убийство", 2014

Рейтинг IMDb: 6,2

Итан Раннер узнает, что смертельно болен. Поэтому он решает уволиться со службы, чтобы провести больше времени с семьей. Однако правительство выступает против такого решения и не хочет отпускать опытного агента, поэтому предлагает ему лекарство, которое продлит его жизнь, однако Итан должен выполнить очень важное задание.

Где еще снималась Эмбер Херд?

"Лондонские поля";

Две части "Аквамена";

"Девушка из Дании";

"Когда я снова проживу свою жизнь";

"Лига справедливости Зака Снайдера";

"Ананасовый экспресс";

"Все парни любят Мэнди Лейн" и другие.

Отметим, что упомянутые ленты, где снималась Эмбер, имеют не слишком высокий рейтинг.

