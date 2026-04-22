Актриса обвиняла звезду "Пиратов Карибского моря" в тирании и сексуальном насилии. Однако суд присяжных стал на сторону Деппа. Более того, сегодня, 22 апреля, Эмбер отмечает день рождения. Бывшей жене Джонни исполнилось 40 лет, поэтому далее в материале 24 Канал расскажет о фильмографии звезды.
"Ромовый дневник", 2011
Рейтинг IMDb: 6,1
Журналист Пол Кэмп больше не может жить в лживом и глянцевом мире Нью-Йорка. Он бросает работу в престижном издании, а точкой назначения выбирает Пуэрто-Рико. Поиски "себя" заводят в тупик, как вдруг знакомство с американкой Шено меняет его жизнь. Однако красавица оказывается помолвленной, поэтому Полу придется продемонстрировать решительность.
"Лига справедливости", 2017
Рейтинг IMDb: 6,0
Брюс Уэйн, который вдохновился самопожертвованием Супермена, снова обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с проснувшейся угрозой,.
"Три дня на убийство", 2014
Рейтинг IMDb: 6,2
Итан Раннер узнает, что смертельно болен. Поэтому он решает уволиться со службы, чтобы провести больше времени с семьей. Однако правительство выступает против такого решения и не хочет отпускать опытного агента, поэтому предлагает ему лекарство, которое продлит его жизнь, однако Итан должен выполнить очень важное задание.
Где еще снималась Эмбер Херд?
- "Лондонские поля";
- Две части "Аквамена";
- "Девушка из Дании";
- "Когда я снова проживу свою жизнь";
- "Лига справедливости Зака Снайдера";
- "Ананасовый экспресс";
- "Все парни любят Мэнди Лейн" и другие.
Отметим, что упомянутые ленты, где снималась Эмбер, имеют не слишком высокий рейтинг.
Какие лучшие фильмы можно посмотреть с Джонни Деппом?
- "Эдвард Руки-ножницы" (1990). История рассказывает о неком существе, которое имеет имя Эдвард. Его создал ученый, однако внезапная смерть не позволила ему завершить работу до логического конца. Соседка, которая жила рядом, однажды посетила особняк, где увидела одинокого Эдварда. Ей стало его жаль, поэтому пригласила существо пожить у себя. Такой добрый жест помог ему не только расширить круг знакомств, но и открыть в себе талант парикмахера.
- "Турист" (2010). Александр Пирс ограбил одного бандита и сделал пластическую операцию. Но полиции стало об этом известно. От любимого девушка получила указание – ехать в Венецию и найти там мужчину похожего на него, чтобы в полиции подумали, что это он. Так она и сделала. Однако не слишком сильно повезло ее "жертве" – туристу из Америки, который не по собственной воле стал мишенью для бандитов и полиции.