Акторка звинувачувала зірку "Піратів Карибського моря" у тиранії та сексуальному насильстві. Однак суд присяжних став на сторону Деппа. Ба більше, сьогодні, 22 квітня, Ембер відзначає день народження. Колишній дружині Джонні виповнилось 40 років, тому далі у матеріалі 24 Канал розповість про фільмографію зірки.
Цікаво Напружений трилер 2024 року, який активно переглядають українці на Netflix
"Ромовий щоденник", 2011
Рейтинг IMDb: 6,1
Журналіст Пол Кемп більше не може жити у брехливому та глянцевому світі Нью-Йорка. Він кидає роботу у престижному виданні, а точкою призначення обирає Пуерто-Ріко. Пошуки "себе" заводять у глухий кут, як раптом знайомство з американкою Шено змінює його життя. Однак красуня виявляється зарученою, тож Полу доведеться продемонструвати рішучість.
"Ліга справедливості", 2017
Рейтинг IMDb: 6,0
Брюс Уейн, який надихнувся самопожертвою Супермена, знову знаходить віру в людство. Він заручається підтримкою нової союзниці, Діани Прінс, щоб битися з ще більш могутнім противником. Бетмен і Диво-Жінка швидко набирають команду надлюдей для боротьби з загрозою, що прокинулася.
"Три дні на вбивство", 2014
Рейтинг IMDb: 6,2
Ітан Раннер дізнається, що смертельно хворий. Через це він вирішує звільнитись зі служби, щоб провести більше часу з родиною. Однак уряд виступає проти такого рішення й не хоче відпускати досвідченого агента, тому пропонує йому лікарство, який продовжить його життя, однак Ітан має виконати дуже важливе завдання.
Де ще знімалась Ембер Герд?
"Лондонські поля";
Дві частини "Аквамена";
"Дівчина з Данії";
"Коли я знову проживу своє життя";
"Ліга справедливості Зака Снайдера";
"Ананасовий експрес";
"Усі хлопці люблять Менді Лейн" тощо.
Зазначимо, що згадані стрічки, де знімалась Ембер, мають не надто високий рейтинг.
Які найкращі фільми можна подивитись з Джонні Деппом?
"Едвард Руки-ножиці" (1990). Історія розповідає про таку собі істоту, яка має ім'я Едвард. Його створив вчений, однак раптова смерть не дозволила йому довершити роботу до логічного кінця. Сусідка, яка жила поруч, якось завітала в особняк, де побачила самотнього Едварда. Їй стало його шкода, тому запросила істоту пожити у себе. Такий добрий жест допоміг йому не тільки розширити коло знайомств, а й відкрити у собі талант перукаря.
"Турист" (2010). Олександр Пірс пограбував одного бандита й зробив пластичну операцію. Та поліції стало про це відомо. Від коханого дівчина отримала вказівку – їхати у Венецію та знайти там чоловіка схожого на нього, щоб у поліції подумали, що це він. Так вона і зробила. Однак не надто сильно пощастило її "жертві" – туристу з Америки, який не за власною волею став мішенню для бандитів і поліції.