Акторка звинувачувала зірку "Піратів Карибського моря" у тиранії та сексуальному насильстві. Однак суд присяжних став на сторону Деппа. Ба більше, сьогодні, 22 квітня, Ембер відзначає день народження. Колишній дружині Джонні виповнилось 40 років, тому далі у матеріалі 24 Канал розповість про фільмографію зірки.

"Ромовий щоденник", 2011

Рейтинг IMDb: 6,1

Журналіст Пол Кемп більше не може жити у брехливому та глянцевому світі Нью-Йорка. Він кидає роботу у престижному виданні, а точкою призначення обирає Пуерто-Ріко. Пошуки "себе" заводять у глухий кут, як раптом знайомство з американкою Шено змінює його життя. Однак красуня виявляється зарученою, тож Полу доведеться продемонструвати рішучість.

"Ромовий щоденник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ліга справедливості", 2017

Рейтинг IMDb: 6,0

Брюс Уейн, який надихнувся самопожертвою Супермена, знову знаходить віру в людство. Він заручається підтримкою нової союзниці, Діани Прінс, щоб битися з ще більш могутнім противником. Бетмен і Диво-Жінка швидко набирають команду надлюдей для боротьби з загрозою, що прокинулася.

"Ліга справедливості": дивіться онлайн трейлер фільму

"Три дні на вбивство", 2014

Рейтинг IMDb: 6,2

Ітан Раннер дізнається, що смертельно хворий. Через це він вирішує звільнитись зі служби, щоб провести більше часу з родиною. Однак уряд виступає проти такого рішення й не хоче відпускати досвідченого агента, тому пропонує йому лікарство, який продовжить його життя, однак Ітан має виконати дуже важливе завдання.

"Три дні на вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

Де ще знімалась Ембер Герд?

"Лондонські поля";

Дві частини "Аквамена";

"Дівчина з Данії";

"Коли я знову проживу своє життя";

"Ліга справедливості Зака Снайдера";

"Ананасовий експрес";

"Усі хлопці люблять Менді Лейн" тощо.

Зазначимо, що згадані стрічки, де знімалась Ембер, мають не надто високий рейтинг.

