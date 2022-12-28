Всего на 2022 год в наработке режиссера более 40 лент и около 90 отличий, около 65 из них – зарегистрированы в кинобазе IMDb, на фестивалях с историей более 5 лет (профессиональный стандарт признания). Об этом 24 каналу рассказал сам режиссер.

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Фильмы Вячеслава Бегуна

Вячеслав Бегун – самый титулованный украинский кинорежиссер по количеству наград и знаков отличия (более 300), чьи ленты были номинированы на более чем 90 кинофестивалях – беспрецедентный результат в истории украинского кино. В 2017 году снял документальный фильм "Сердце мамы Гонгадзе".

Новый фильм Aeternus (с латинского – вечный, бесконечный) – лаконичная кинометафора о поисках гармонии в горной реке. Его премьера состоялась 10 января, а в 2022 году этот одноминутный фильм получил два отличия на шести кинофестивалях:

Just A Minute Festival,

60 Second Short Film Fest,

ESMoA Film Festival (все три – США),

Neum Underwater Film Festival (Босния и Герцеговина),

PEGASUS International Monthly Film Festival,

фестиваль независимого украинского кино "Бардак".

Фильм продолжает цикл фильмов автора о духе, в которых персонаж – не человек, а природа, приобретающая антропоморфные киноформы.

Фото из фильма Aeternus/IMDb

Этот цикл дополняют и новые короткометражки. Vinum да Ichtus. Метафора человеческой жизни из наблюдений за рыбой (ichthus на латыни), это киномедитация о роковости жизни во время войны или ковыда. Vinum (с латинского – вино, виноград) – чувственное киновзгляд на жизнь символа жизненной силы, богатства и социального статуса. Фильм помиловали зарубежные фестивали:

Silence Ça Touille (Франция),

Gaia International Film Festival,

MovieValley (оба – Италия).



Постер фильма Vinum / IMDb

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В этом году увидела свет шестая полнометражная лента Вячеслава Бигуна. "СветоТени Ивана Чендея" – кинопутешествие местами и судьбоносными событиями писателя и сценариста фильма "Тени забытых предков". Первый показ состоялся на Карпатском горном международном кинофестивале, картину тепло приняли зрители и почитатели таланта закарпатского мастера.

"СветоТени Ивана Чендея" – о сценаристе фильма "Тени забытых предков" / IMDb

В 2022 году фильмы автора разных лет демонстрировались десятки раз:

Фильм-путешествие по человеческому телу Maestro (2020 год) о хирурге Павле Иванчеве демонстрировался в Польше и Китае (UKRAINA! Festiwal Filmow и China International Conference of Science and Education Producers).

(2020 год) о хирурге Павле Иванчеве демонстрировался в Польше и Китае (UKRAINA! Festiwal Filmow и China International Conference of Science and Education Producers). Документальная анимационная лента об украинском характере "Сильные духом" (2018 год) захватила зрителей в Германии, Австрии, Испании и Италии (Kurzsuechtig – Mitteldeutsches Kurzfilmfestival, Linz International Short Film Festival Festival, Internacional Cine de la No-Violencia Activa, Ventotene Film Festival).

(2018 год) захватила зрителей в Германии, Австрии, Испании и Италии (Kurzsuechtig – Mitteldeutsches Kurzfilmfestival, Linz International Short Film Festival Festival, Internacional Cine de la No-Violencia Activa, Ventotene Film Festival). Экодрама по делу Страсбургского суда "Между адом и раем" (2017 год) демонстрировалась в Индии на МКФ "Цитаты Земли" (Quotes from the Earth), Канаде (Human-Environment Care Film Festival) и Кении (NGO International Film Festival).

(2017 год) демонстрировалась в Индии на МКФ "Цитаты Земли" (Quotes from the Earth), Канаде (Human-Environment Care Film Festival) и Кении (NGO International Film Festival). Титулованный фильм о столетнем украинце "Многая лит. Стойко" (2020 год) получил награду Каннского фестиваля Silk Road Film Awards Cannes как лучший биографический документальный фильм. Лента также демонстрировалась на фестивале Ventotene Film Festival в Италии и на международной платформе Paus Premieres Festival.

Еще один метафорический фильм автора С открытыми глазами (2021 год) получил два знака отличия, покорив Festival Internazionale del Cinema Patologico в Италии и PEGASUS International Monthly Film Festival, демонстрировался на Kutaisi International Short Film Festival (Грузия).

(2021 год) получил два знака отличия, покорив Festival Internazionale del Cinema Patologico в Италии и PEGASUS International Monthly Film Festival, демонстрировался на Kutaisi International Short Film Festival (Грузия). Фильм " Довженко. Украинский Гомер кино" (2013 год) показали ко Дню кино в Днепре.

(2013 год) показали ко Дню кино в Днепре. Fatalis (2020 год) представлял Украину на "Первенстве мира" в категории одноминутных фильмов на фестивале Международного киносоюза UNICA, действующем под эгидой UNESCO.

(2020 год) представлял Украину на "Первенстве мира" в категории одноминутных фильмов на фестивале Международного киносоюза UNICA, действующем под эгидой UNESCO. Уже легендарный фильм "Пенальти правосудия" (первый украинский докфильм, использующий анимацию) и "Между адом и раем" демонстрировались с обсуждением на Неделе правосудия в Эстонии.

"Пенальти правосудия": смотрите тизер к фильму