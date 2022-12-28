Загалом на 2022 рік у доробку режисера понад 40 стрічок і близько 90 відзнак, біля 65 із них – зареєстровані в кінобазі IMDb, на фестивалях з історією понад 5 років (професійний стандарт визнання). Про це 24 каналу розповів сам режисер.

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Фільми В’ячеслава Бігуна

В’ячеслав Бігун – найтитулованіший український кінорежисер за кількістю нагород і відзнак (понад 300), чиї стрічки були номіновані на більш ніж 90 кінофестивалях – безпрецедентний результат в історії українського кіно. У 2017 році зняв документальний фільм "Серце мами Гонгадзе".

Новий фільм Aeternus (з латинської – вічний, нескінчений) – лаконічна кінометафора про пошуки гармонії в гірській річці. Його прем’єра відбулася 10 січня, а загалом у 2022 році цей однохвилинний фільм здобув дві відзнаки на шести кінофестивалях:

Just A Minute Festival,

60 Second Short Film Fest,

ESMoA Film Festival (всі три – США),

Neum Underwater Film Festival (Боснія і Герцеговина),

PEGASUS International Monthly Film Festival,

фестиваль незалежного українського кіно "Бардак".

Фільм продовжує цикл фільмів автора про дух, у яких персонаж – не людина, а природа, що набуває антропоморфних кіноформ.

Кадри з фільму Aeternus / IMDb

Цей цикл доповнюють і нові короткометражки Vinum та Ichtus. Метафора людського життя зі спостережень за рибою (ichthus на латині), це – кіномедитація про фатальність життя в часи війни чи ковіду. Vinum (з латинської – вино, виноград) – чуттєвий кінопогляд на життя символу життєвої сили, багатства та соціального статусу. Фільм обмилували закордонні фестивалі:

Silence Ça Touille (Франція),

Gaia International Film Festival,

MovieValley (обидва – Італія).



Постер фільму Vinum / IMDb

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Цьогоріч побачила світ шоста повнометражна стрічка В’ячеслава Бігуна. "СвітлоТіні Івана Чендея" – кіноподорож місцями та доленосними подіями письменника та сценариста фільму "Тіні забутих предків". Перший показ відбувся на Карпатському гірському міжнародному кінофестивалі, картину тепло прийняли глядачі та шанувальники таланту закарпатського майстра.

"СвітлоТіні Івана Чендея" – про сценариста фільму "Тіні забутих предків" / IMDb

У 2022 році фільми автора різних років демонструвалися десятки разів:

Фільм-подорож людським тілом Maestro (2020 рік) про хірурга Павла Іванчова демонструвався в Польщі та Китаї (UKRAЇNA! Festiwal Filmow та China International Conference of Science and Education Producers).

(2020 рік) про хірурга Павла Іванчова демонструвався в Польщі та Китаї (UKRAЇNA! Festiwal Filmow та China International Conference of Science and Education Producers). Документальна анімаційна стрічка про український характер " Сильні духом " (2018 рік) захопила глядачів в Німеччині, Австрії, Іспанії та Італії (Kurzsuechtig – Mitteldeutsches Kurzfilmfestival, Linz International Short Film Festival Festival, Internacional de Cine de la No-Violencia Activa, Ventotene Film Festival).

" (2018 рік) захопила глядачів в Німеччині, Австрії, Іспанії та Італії (Kurzsuechtig – Mitteldeutsches Kurzfilmfestival, Linz International Short Film Festival Festival, Internacional de Cine de la No-Violencia Activa, Ventotene Film Festival). Екодрама за справою Страсбурзького суду " Між пеклом і раєм " (2017 рік) демонструвалася в Індії на МКФ "Цитати Землі" (Quotes from the Earth), Канаді (Human-Environment Care Film Festival) та Кенії (NGO International Film Festival).

" (2017 рік) демонструвалася в Індії на МКФ "Цитати Землі" (Quotes from the Earth), Канаді (Human-Environment Care Film Festival) та Кенії (NGO International Film Festival). Титулований фільм про столітнього українця "Многая літа. Стойко" (2020 рік) здобув нагороду Каннського фестивалю Silk Road Film Awards Cannes як найкращий біографічний документальний фільм. Стрічку також демонстрували на фестивалі Ventotene Film Festival в Італії та на міжнародній платформі Paus Premieres Festival.

Ще один метафоричний фільм автора " З відкритими очима " (2021 рік) здобув дві відзнаки, підкоривши Festival Internazionale del Cinema Patologico в Італії та PEGASUS International Monthly Film Festival, демонструвався на Kutaisi International Short Film Festival (Грузія).

" (2021 рік) здобув дві відзнаки, підкоривши Festival Internazionale del Cinema Patologico в Італії та PEGASUS International Monthly Film Festival, демонструвався на Kutaisi International Short Film Festival (Грузія). Фільм " Довженко. Український Гомер кіно " (2013 рік) показали до Дня кіно в Дніпрі.

" (2013 рік) показали до Дня кіно в Дніпрі. Fatalis (2020 рік) представляв Україну на "Першості світу" в категорії однохвилинних фільмів на фестивалі Міжнародної кіноспілки UNICA, яка діє під егідою UNESCO.

(2020 рік) представляв Україну на "Першості світу" в категорії однохвилинних фільмів на фестивалі Міжнародної кіноспілки UNICA, яка діє під егідою UNESCO. Вже легендарний фільм "Пенальті правосуддя" (перший український докфільм, який використовує анімацію) та "Між пеклом і раєм" демонструвалися з обговоренням на Тижні правосуддя в Естонії.

"Пенальті правосуддя": дивіться тизер до фільму