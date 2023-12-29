Поэтому 24 Канал подготовил для вас подборку хороших лент, которые помогут людям, запутавшимся в своей жизни. Выбирайте фильм для просмотра и ищите ответы на свои вопросы.

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"В поисках счастья"

В основе сюжета фильма лежит реальная история, произошедшая во время Великой американской депрессии в 30-е годы. Крис Гарнер, оставшись один с маленьким детенышом, без жилья и финансов для проживания, не только выжил, но и получил статус миллионера.

Начиная свой путь, живя в общественном туалете вокзала Сан-Франциско, он не сдался и в конечном итоге нашел работу на бирже, где заработал огромный капитал.

"В поисках счастья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бруклин"

История Элис Лэйси начинается с того, что она неохотно покидает родную ирландскую деревню, отправляясь на поиски работы в Америке. В конце концов она поселяется в Бруклине, где постепенно удается преодолеть ностальгию и начинает наслаждаться свободной жизнью.

Во время своего пребывания в новом месте Эллис влюбляется, но трагические события в ее отечестве вынуждают ее вернуться в Ирландию, где она встречает другого мужчину и встает перед тяжелым выбором.

"Бруклин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тропи"

В 1977 году Робин Дэвидсон начала путешествие от центра австралийского континента (город Алис-Спрингс) и направлялась на расстояние 2700 км через малонаселенные территории и пустыни Австралии до берегов Индийского океана. Она имела в сопровождении свою собаку, по имени Дигити и четыре верблюда. И только пройдя этот путь, она смогла найти ответы на свои вопросы.

"Тропи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бердмен"

Эта история повествует о важности оторваться от прошлого и жить следующим моментом. В центре внимания повествования – бывший актер, ранее воплотивший образ популярного супергероя Бердмена. Сейчас он возвращается к этому образу в новой бродвейской постановке с целью восстановить былую славу, блеск и величие.

"Бердмен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крошка"

Меган давно уже перестала быть подростком, ведь ей уже исполнилось 28 лет. Однако, когда пора сделать важный выбор между жизнью взрослого лица и своими детскими мечтами, она решает убежать, придумав отказ, когда ее парень делает ей предложение. Заявив ему, что отправляется в отпуск, Меган сама пытается выбрать правильный путь.

Возможно, она нуждается в перезагрузке, как убеждает Анника, ее новая 16-летняя подруга. Анника как раз готовится наслаждаться жизнью и зовет Меган присоединиться к ней. Это приключение должно напомнить о том, что жизнь следует жить по собственным правилам, но разумно.

"Крошка": смотрите онлайн трейлер фильма