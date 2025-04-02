Не пропустите эти фильмы: 9 самых громких премьер месяца

На большие экраны в этом месяце выходит ряд ярких премьер, которые готовы покорять кинокритиков и зрителей. От украинских исторических новинок до напряженных иностранных лент – разнообразие фильмов апреля поражает.

Киллиан Мерфи, Рами Малек, Дэниел Крейг, Александр Рудинский – эти любимые актеры готовы удивлять в новых фильмах апреля. Кино 24 расскажет о долгожданных лентах, которые нельзя пропустить.

К слову Вернут веру в любовь: 4 романтических фильма со счастливым финалом

"Такие мелочи"

Премьера: 3 апреля

События фильма разворачиваются в канун Рождества. Торговец углем и отец пяти дочерей Билл узнает об ужасных условиях в местном монастыре, где исправляют "недостойных" женщин. Перед мужчиной моральная дилемма – мочить, как и все, или рискнуть, чтобы спасти женщин.

"Такие мелочи": смотрите трейлер онлайн

"Мышеловка"

Премьера: 3 апреля

Триллер рассказывает историю украинского военного. Во время захода на позиции враг начал обстрел. Единственный вход в блиндаж, где оказался главный герой, завален.

"Мышеловка": смотрите трейлер онлайн

"Любитель"

Премьера: 10 апреля

Террористы убивают в Лондоне жену Чарли Геллера – талантливого интроверта и работника ЦРУ. Его жизнь в корне меняется. Теперь Чарли готов отомстить – он решает на поиски группы преступников.

"Любитель": смотрите трейлер онлайн

"МУР. Ты [Романтика] в кино"

Премьера: 10 апреля

Это киноверсия одноименного музыкального проекта, ставшего хитом в 2024 году. Исторический мюзикл показывает жизнь писателей, которые жили в доме "Слово" в Харькове. Эти трагические события переплетаются с современными.

"МУР. Ты [Романтика] в кино": смотрите трейлер онлайн

"Кислородная станция"

Премьера: 10 апреля

Это биографическая драма, рассказывающая о важных событиях в жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В частности, после более 300-дневного голодания, которое сделало его известным на весь мир.

"Кислородная станция": смотрите трейлер онлайн

"Самый ценный груз"

Премьера: 17 апреля (8 апреля спецпоказ)

События ленты разворачиваются во времена Второй мировой войны. Лесоруб с женой, которые живут возле колеи, решают приютить маленькую еврейскую девочку, которую находят в снегу. Но это решение ставит семью в опасность.

"Самый ценный груз": смотрите трейлер онлайн

"Две сестры"

Премьера: 24 апреля

Двое сводных сестер вынуждены встретиться из-за отца, который получил ранение в Украине. Он занимался волонтерством неподалеку от фронта. Девушки неохотно отправляются в путешествие, чтобы забрать папу домой, и воочию видят реалии войны.

"Две сестры": смотрите трейлер онлайн

"Квир"

Премьера: 24 апреля

В центре сюжета – 40-летний американский иммигрант в Мехико Уильям, который ведет одинокую жизнь и часто зависает в барах. Однажды вечером он встречает привлекательного студента, что вызывает у него водоворот чувств.

"Квир": смотрите трейлер онлайн

"Семена священного инжира"

Премьера: 24 апреля

Фильм рассказывает об Имане, следственного судью Революционного суда в Иране. Внезапно у этого исчезает пистолет. На фоне протестов у него начинается паранойя и мужчина подозревает в краже свою семью.

"Семена священного инжира": смотрите трейлер онлайн