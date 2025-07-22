Укр Рус
Кино Подборки кино 9 украинских фильмов с легендарным Богданом Ступкой, которые должен увидеть каждый
22 июля, 14:04
2

9 украинских фильмов с легендарным Богданом Ступкой, которые должен увидеть каждый

Ольга Панькив
Основні тези
  • Богдан Ступка был легендарным украинским актером, который умер в 2012 году в возрасте 71 года.
  • Статья предлагает список украинских фильмов с его участием, которые стоит пересмотреть для почтения памяти актера.

Легендарный украинский актер Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года в результате продолжительной болезни. На момент смерти ему был 71 год.

Сегодня каждый украинец вспоминает его выдающиеся роли. В материале Кино 24 вы можете выбрать ленту для просмотра и почтить память известного украинского артиста.

Советуем Самая популярная новая комедия на Netflix, которая стала фаворитом среди украинских зрителей

Какие фильмы с Богданом Ступкой стоит посмотреть каждому?

Известного украинского актера Богдана Ступку к сцене приучили его родители. В частности, папа пел в хоре Львовского оперного театра, а мамин старший брат был там же солистом, тетя – главным концертмейстером.

Кстати, сегодня не стало 54-летнего актера из сериала "Шоу Косби".

Однако его желание выступать появилось не в театре, а во время новогоднего концерта в школе, когда тогда еще школьнику Богдану было 10 лет.

Наверное, понравилось лицедействовать, 
– вспоминал впоследствии Ступка.

К сожалению, сегодня легендарного актера уже нет с нами. Однако он навсегда остался живым в своих персонажах. Вот, в каких украинских фильмах можно увидеть Богдана Ступку:

  • "Огнем и мечом"
  • "Господи, прости нас, грешных"
  • "Ради семейного очага"
  • "Из жития Остапа Вишни"
  • "Куплю друга"
  • "Сердце на ладони"
  • "Молитва за гетмана Мазепу"
  • "Странное Рождество"

Выбирайте ленту по вкусу и почтите память легенды украинского кино.